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Главная » Новости » Культура » 2022 » Март » 28 » 08:55:47

Оскар 2022": киноакадемия определила лучший фильм, актером года стал Уилл Смит

Сегодня, 08:55:47 264 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Оскар 2022

 94-я церемония вручения кинопремии "Оскар" - награды американской киноакадемии - запомнится зрителям не только тем, что ее участники минутой молчания выразили солидарность с народом Украины, но и дракой, которую прямо на сцене устроил один из лауреатов - актер Уилл Смит. Лучшим фильмом по итогам вечера была признана лента "CODA: Ребенок глухих родителей".

  • Лучший фильм - Кода / CODA Главная премия вечера досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей" - адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года "Семейство Белье".

"CODA" также взяла награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" (им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.

"Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент", — сказал Коцур.

Он стал вторым слабослышащим лауреатом "Оскара" в истории церемонии. Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая также была партнершей Коцура в картине "CODA: Ребенок глухих родителей".

  • Лучшая женская роль - Джессика Честейн, Глаза Темми Фей / The Eyes of Tammy Faye 

Картина "Глаза Тэмми Фэй" рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.

  •  Лучшая мужская роль - Уилл Смит, Король Ричард / King Richard

Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств - BAFTA.

  • Лучший режиссер - Джейн Кампион, Власть пса / The Power of the Dog

Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса". Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.

  • Лучшая оригинальная песня - No time to Die, Не время умирать / No time to Die, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл

  • Лучший документальный полнометражный фильм - Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised)

  • Лучший адаптированный сценарий - Кода

  • Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана, Белфаст / Belfast

  • Лучший иностранный фильм - Сядь за руль моей машины / Drive my car, Япония

  • Лучший анимационный фильм - Энканто / Encanto

Работа студии Disney "Энканто", рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый ее член наделен особым волшебным даром, который в первую очерель используется на благо местной общины. Лишь главная героиня Мирабель не получила никакой особой силы, но в конце-концов именно в ее руках оказывается судьба всей семьи.

  • Лучшие костюмы - Круэлла / Cruella

  • Лучший актер второго плана - Трой Коцур, Кода

  • Лучшая актриса второго плана - Ариана ДеБос, Вестсайдская история / West Side Story

  • Лучшие визуальные эффекты - Дюна / Dune

  • Лучшая операторская работа - Дюна

  • Лучший макияж и прически - Глаза Темми Фей

  • Лучшая работа художника-постановщика - Дюна

  • Лучший монтаж - Дюна

  • Лучшая оригинальная музыка - Дюна

  • Лучший игровой короткометражный фильм - The Long Goodbye

  • Лучшая анимированная короткометражка - The Windshield Wiper

  • Лучший документальный короткометражный фильм - The Queen of Basketball

  • Лучший звук - Дюна

Как видим, фильм Кода получил три главных награды — Лучший фильм, Лучший адаптированный сценарий и Лучший актер второго плана. Шесть наград в технических номинациях получил научно-фантастический фильм Дюна режиссера Дени Вильнева.
Тэги: награды, кино, Оскар, Уилл Смит, киноакадемия, актер
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