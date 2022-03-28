Оскар 2022

94-я церемония вручения кинопремии "Оскар" - награды американской киноакадемии - запомнится зрителям не только тем, что ее участники минутой молчания выразили солидарность с народом Украины, но и дракой, которую прямо на сцене устроил один из лауреатов - актер Уилл Смит. Лучшим фильмом по итогам вечера была признана лента "CODA: Ребенок глухих родителей".
-
Лучший фильм - Кода / CODA Главная премия вечера досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей" - адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года "Семейство Белье".
"CODA" также взяла награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" (им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.
"Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент", — сказал Коцур.
Он стал вторым слабослышащим лауреатом "Оскара" в истории церемонии. Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая также была партнершей Коцура в картине "CODA: Ребенок глухих родителей".
-
Лучшая женская роль - Джессика Честейн, Глаза Темми Фей / The Eyes of Tammy Faye
Картина "Глаза Тэмми Фэй" рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.
-
Лучшая мужская роль - Уилл Смит, Король Ричард / King Richard
Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств - BAFTA.
-
Лучший режиссер - Джейн Кампион, Власть пса / The Power of the Dog
Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса". Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.
-
Лучшая оригинальная песня - No time to Die, Не время умирать / No time to Die, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл
-
Лучший документальный полнометражный фильм - Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised)
-
Лучший адаптированный сценарий - Кода
-
Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана, Белфаст / Belfast
-
Лучший иностранный фильм - Сядь за руль моей машины / Drive my car, Япония
-
Лучший анимационный фильм - Энканто / Encanto
Работа студии Disney "Энканто", рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый ее член наделен особым волшебным даром, который в первую очерель используется на благо местной общины. Лишь главная героиня Мирабель не получила никакой особой силы, но в конце-концов именно в ее руках оказывается судьба всей семьи.
-
Лучшие костюмы - Круэлла / Cruella
-
Лучший актер второго плана - Трой Коцур, Кода
-
Лучшая актриса второго плана - Ариана ДеБос, Вестсайдская история / West Side Story
-
Лучшие визуальные эффекты - Дюна / Dune
-
Лучшая операторская работа - Дюна
-
Лучший макияж и прически - Глаза Темми Фей
-
Лучшая работа художника-постановщика - Дюна
-
Лучший монтаж - Дюна
-
Лучшая оригинальная музыка - Дюна
-
Лучший игровой короткометражный фильм - The Long Goodbye
-
Лучшая анимированная короткометражка - The Windshield Wiper
-
Лучший документальный короткометражный фильм - The Queen of Basketball
-
Лучший звук - Дюна
Как видим, фильм Кода получил три главных награды — Лучший фильм, Лучший адаптированный сценарий и Лучший актер второго плана. Шесть наград в технических номинациях получил научно-фантастический фильм Дюна режиссера Дени Вильнева.