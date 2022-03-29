Выплаты внутренним переселенцам начнут перечислять уже в апреле. Как оформить и получить помощь

Все внутренние переселенцы в Украине, вынужденно покинувшие свои дома, начнут получать выплаты от государства уже в начале апреля, поэтому регистрироваться стоит уже сейчас. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телемарафона UAРазом.
Регистрироваться на то, чтобы получить помощь от государства
для переселенцев следует в органах соцзащиты райгосадминистраций, городских администраций, районных, сельских и поселковых советов.
«Мы расширили возможности, чтобы человек пришел в любе место, где есть орган соцзащиты или просто уполномоченный человек. У них есть инструмент, как зарегистрировать и дать справку о статусе переселенца», – говорит Марина Лазебная.
Также она рассказала, что скоро, вероятно, уже на этой неделе, люди смогут сделать это онлайн – через портал «Дія».
После регистрации гражданин может получить поддержку от государства 2–3 тыс. грн. Эту помощь будут оказывать уже за март, но люди могут не успеть встать на учет. Поэтому срок продлили до 14 апреля.
«переселенец получит помощь на проживание – это 2 тыс. грн на каждого человека, по 3 тыс. – на ребенка и на человека с инвалидностью», – добавила Лазебная.
Все программы, которые уже внедрило правительство, будут расширять и модернизировать. Их привяжут к статусу перемещенного лица, именно поэтому людям советуют регистрироваться.