Выплаты внутренним переселенцам начнут перечислять уже в апреле. Как оформить и получить помощь



«Мы расширили возможности, чтобы человек пришел в любе место, где есть орган соцзащиты или просто уполномоченный человек. У них есть инструмент, как зарегистрировать и дать справку о статусе переселенца», – говорит Марина Лазебная.



«переселенец получит помощь на проживание – это 2 тыс. грн на каждого человека, по 3 тыс. – на ребенка и на человека с инвалидностью», – добавила Лазебная.

Все программы, которые уже внедрило правительство, будут расширять и модернизировать. Их привяжут к статусу перемещенного лица, именно поэтому людям советуют регистрироваться.