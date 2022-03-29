Марина Овсянникова на самом деле работает на путинский режим?

Российская пропагандистка Марина Овсянникова, вышедшая в прямом эфире с антивоенным плакатом на "Первом канале", назвала санкции против России за войну в Украине "русофобией" и просит западные страны отменить их. Журналистка пожаловалась итальянским СМИ на русофобию и рассказала о последствиях санкций, затронутых ее семьей.
Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила антивоенный демарш в эфире программы "Время" 14 марта и уволилась после скандала, дала интервью итальянскому телеканалу RAI, в котором, среди прочего, высказалась о русофобии. Также, свое мнение журналистка изложила в Instagram.
акция оказалась фейком
Она заявила, что санкции направлены именно на простых людей, что это очень ухудшает их жизнь.
Однако, как заявляет
Центр стратегических коммуникаций и безопасности, "оппозиционная" российская журналистка Марина Овсянникова используется как агент в информационно - психологических операциях государства - агрессора:
Помните о «героической миротворице» Овсянниковой? Знайте, что эта «жертва» уже работает на режим и после своего подвига она получила признание и кредит доверия на Западе. Теперь это реноме журналистка использует для продвижения на западную аудиторию нарратив о необходимости снятия с РФ санкций. В эфире итальянского телевидения, Овсянникова заявила о недопустимости русофобии, и что россияне не должны нести коллективную ответственность за действия Путина. По ее словам, санкции направлены на простых людей и очень ухудшают им жизнь. Да, это те самые «невинные» россияне, которые горячо поддерживают войну Путина в соцсетях и просят наносить еще больше ударов по мирному населению украинских городов
Овсянникова считает, что русофобия не допустима, и российские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Это вина исключительно Владимира Путина.
Приглашаем Марину Овсянникову приехать в Чернигов, Харьков, Мариуполь и лично посмотреть на результат того, что благодаря молчаливому согласию или поддержке большинства россиян, натворил ваш президент, которого вы, россияне, сами выбрали. Так что не нужно отрицать коллективную ответственность. Вы от нее никуда не денетесь.