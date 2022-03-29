Марина Овсянникова на самом деле работает на путинский режим?

акция оказалась фейком



Помните о «героической миротворице» Овсянниковой? Знайте, что эта «жертва» уже работает на режим и после своего подвига она получила признание и кредит доверия на Западе. Теперь это реноме журналистка использует для продвижения на западную аудиторию нарратив о необходимости снятия с РФ санкций. В эфире итальянского телевидения, Овсянникова заявила о недопустимости русофобии, и что россияне не должны нести коллективную ответственность за действия Путина. По ее словам, санкции направлены на простых людей и очень ухудшают им жизнь. Да, это те самые «невинные» россияне, которые горячо поддерживают войну Путина в соцсетях и просят наносить еще больше ударов по мирному населению украинских городов