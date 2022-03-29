Как смотреть украинские телеканалы за границей бесплатно

VoliaTV открывает бесплатный доступ к просмотру украинских телеканалов за границей. Компания Датагруп-Volia с 25 марта в рамках проекта «ТВ без границ» открывает бесплатный доступ к 9 украинским телевизионным каналам для просмотра заграницей через собственное онлайн приложение VoliaTV.
Это позволит украинцам, которые сейчас находятся за границей, не терять информационную связь с родиной и следить за событиями в Украине. Также доступ к украинским телеканалам может пригодиться местным украинским диаспорам.
Список каналов, доступных для просмотра, может изменяться со временем.
Как смотреть каналы без регистрации:
Загрузите приложение Volia TV
iOS — apple.co/3Ix2IGH
Android — bit.ly/36DZovP
Найдите карусель каналов с названием «ТВ без границ» сразу под главным баннером
Выбирайте канал и смотрите бесплатно.
Для просмотра заграницей доступны следующие телеканалы: Украина 24, 1+1 International, Inter+, ICTV Ukraine, Украина, Film UA Live, М1, М2, Рыбалка ТВ.