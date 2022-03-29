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Главная » Новости » Общество » 2022 » Март » 29 » 14:22:38

Как смотреть украинские телеканалы за границей бесплатно

Сегодня, 14:22:38 129 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как смотреть украинские телеканалы за границей бесплатно

 VoliaTV открывает бесплатный доступ к просмотру украинских телеканалов за границей. Компания Датагруп-Volia с 25 марта в рамках проекта «ТВ без границ» открывает бесплатный доступ к 9 украинским телевизионным каналам для просмотра заграницей через собственное онлайн приложение VoliaTV.

Это позволит украинцам, которые сейчас находятся за границей, не терять информационную связь с родиной и следить за событиями в Украине. Также доступ к украинским телеканалам может пригодиться местным украинским диаспорам.

Список каналов, доступных для просмотра, может изменяться со временем.

Как смотреть каналы без регистрации:
Загрузите приложение Volia TV
iOS — apple.co/3Ix2IGH
Android — bit.ly/36DZovP
Найдите карусель каналов с названием «ТВ без границ» сразу под главным баннером
Выбирайте канал и смотрите бесплатно.

Для просмотра заграницей доступны следующие телеканалы: Украина 24, 1+1 International, Inter+, ICTV Ukraine, Украина, Film UA Live, М1, М2, Рыбалка ТВ.
Тэги: телевидение, тв, информация
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