Базы данных Росавиации уничтожили хакеры Anonymous. Стёрто 65 терабайтов

В субботу утром 26 марта произошла сильнейшая атака на IT-инфраструктуру российских авиавластей.

В росавиации обрушена вся сеть, стёрт весь документооборот, почта, файлы на серверах, пропали все документы. Суммарно стёрто примерно 65 терабайтов данных.

«Пропал весь документооборот, электронные письма, файлы на серверах, сейчас идёт поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала, удалена система государственных услуг. Потеряны все входящие и исходящие письма за 1,5 года.», — говорит источник.

По его словам, бэкапов нет, так как деньги Минфином на это не выделялись.

Атака произошла из-за некачественного исполнения договорных обязательств со стороны предприятия ООО «ИнфАвиа», которое осуществляет эксплутацию ИТ-инфраструктуры росавиации.

Anonymous положили серверы Росавиации

Также появилась информация, что данные Росавиации были уничтожены в результате кибератаки на инфраструктуру Федерального агентства воздушного транспорта. С серверов удалены все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта. Всего стёрто около 65 терабайт данных.

Власти ищут резервную копию. The Aviation Herald пишет, что резервной копии этих данных не существует — Минфин России не выделил на неё средства.