Жилье для переселенцев в Украине. На территории Львовской области разработали проект эвакуационных хабов

Одно жилье можно смонтировать за 4 часа, оно устойчиво к морозам и жаре. Это жилье может использоваться более десяти лет. Благотворители и предприниматели разработали проект эвакуационных хабов LeoStates, где смогут бесплатно разместить около двух тысяч переселенцев. Планируют обустроить такие городки на территории Николаевской и Жовковской территориальной громады.
Речь идет о создании городка из модульных конструкций в соответствии с требованиями ООН. Это отдельное жилье площадью 15 кв. м с подведенными коммуникациями, рассчитанное на двух или четырех человек. Одно жилье можно смонтировать за 4 часа, оно устойчиво к морозам и жаре. Важно, что это жилье мобильное и может использоваться более десяти лет. Его можно легко переместить в другой регион, где восстановление жилого фонда потребует много времени. На территории 1-3 гектара могут разместить до 250 домиков, в которых смогут жить люди, что остались без крыши над головой в результате войны. Напомним, также, что Украина начнет перечислять выплаты внутренним переселенцам
уже в апреле этого года.
«Нам важно не создать эффект гетто, здесь каждый домик будет оборудован всем необходимым: туалетом, душем, плиткой для приготовления пищи. На территории хаба будет размещен медицинский пункт, прачечная, wi-fi. А именно городок, что построен близко к городской инфраструктуре. Такой принцип жилья уже опробован в Сирии – это мировой стандарт для переселенцев», – говорит руководитель проекта Станислав Луцкович.
В Жовковской громаде строительство эвакуационного хаба планируют объединить с созданием технопарка в промышленной зоне, который даст большое количество рабочих мест для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны. Уже есть инициатива и от IT-компаний, готовых проводить для переселенцев обучение.
Сейчас проект находится на этапе сбора средств и оформления проектно-сметной документации, организаторы ведут переговоры и с другими общинами по поводу локации по созданию эвакуационных хабов. Первые жилые модули во Львовской области по плану должны появиться в мае, а в июне ожидают принять первую тысячу переселенцев. В Жовковском городском совете подтвердили, что ведут переговоры с инициаторами проекта.
«Пока мы ищем локации, где можно начать реализовывать хаб для переселенцев, также выясняем особенности документального оформления такого проекта. Состоялись только первые встречи, мы ведем переговоры», – говорит первый заместитель городского головы Жолквы Мария Малачевская.
В инициативе LeoStates оценили бюджет такого проекта в 3 млн евро, а срок исполнения в 2 месяца. Стоимость одного модуля для 4 человек со всеми коммуникациями стоит около 10 тысяч евро. Средства из госбюджета на этот проект не используют, к финансированию и строительству приобщаются представители бизнеса и иностранные партнеры.
Украинская студия дизайна Balbek Bureau разработала проект модульного городка для переселенцев. Он называется RE:UKRAINE. В студии отмечают, что собранная информация является универсальной и подходит для разных типов строительства, местности и объема инвестиций. Это конструктор, который можно использовать как на государственном, так и на частном уровнях.
Во Львовском городском совете рассматривают несколько участков под строительство модульного жилья для переселенцев: 12 га по ул. Величковского в Рясном, 2 га по ул. Тракт Глинянский, а также 8 га в Дублянах. Первое строительство должны начать уже в апреле.
Источник: https://tvoemisto.tv/