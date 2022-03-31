Жилье для переселенцев в Украине. На территории Львовской области разработали проект эвакуационных хабов

«Нам важно не создать эффект гетто, здесь каждый домик будет оборудован всем необходимым: туалетом, душем, плиткой для приготовления пищи. На территории хаба будет размещен медицинский пункт, прачечная, wi-fi. А именно городок, что построен близко к городской инфраструктуре. Такой принцип жилья уже опробован в Сирии – это мировой стандарт для переселенцев», – говорит руководитель проекта Станислав Луцкович.