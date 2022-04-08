Президент в бункере. Как работает Зеленский и как выглядит система власти в Украине во время войны

Главной проблемой Украины времен независимости всегда был поиск баланса власти и желание какой-либо из ее ветвей захватить больше полномочий. Кроме желания управлять всем сразу, получение большей власти автоматически давало большие коррупционные возможности. Поэтому так влекли властную верхушку перекраивания Конституции, переписывание законов и создание силы ненужных структур.
Время президента Владимира Зеленского стало новым вызовом для системы власти в Украине.
Те, кто получил формальную власть, мало чем руководили на самом деле. В то же время те, кто держал в руках какие-то реальные активы – будь то завод или область, – не знали, на кого "наверху" ориентироваться и вообще ли осмотр на Киев еще является необходимым условием политического выживания.
Утрата управляемости государства, сползание в удельное княжение на фоне олигархических усобиц были едва ли не главным вызовом для президента Зеленского в начале 2022 года.
Невозможность центра управлять регионами была очевидной одной из ставок России, когда она составляла свои планы блицкрига в Украине.
Но когда российские "освободительные" ракеты начали падать на наши мирные города, Украина вместо того, чтобы распаться, сделала что-то противоположное – она свершилась.
Властный механизм, привыкший за последние 30 лет единственно к финансовой мотивации в своей работе, после 24 февраля наконец-то понял свой экзистенциальный смысл – быть опорой для людей, быть защитой для угрожаемых и помощью в беде.
Не последнюю роль в этом сыграл пример президента Зеленского, который в критический момент удостоился настоящего лидерства.
Украинская правда решила разобраться, как работает президент Зеленский и как выглядит система власти в эти первые 40 дней войны.
Глубокая оборона: весь мир в бункере Зеленского
Решение президента не покидать Киев, которым так гордятся в его команде, интересно в двух аспектах.
- Во-первых, имея на руках без преувеличения апокалипсические данные западных разведок, Зеленский решил довериться расчетам собственных спецслужб и армии, которые говорили, что Россия не сможет взять столицу.
- Во-вторых, имея предложение безопасного укрытия в какой-нибудь из западных столиц, президент положился на собственную систему безопасности и создал свою ставку в киевском секретном бункере.
Этот секретный объект остался в Украине еще со времен СССР и рассчитан на выживание в условиях тотальной ядерной войны. О таких местах люди, которые там бывали, при здравом уме не рассказывают. Поэтому, заранее извиняясь, процитируем здесь Николая Азарова.
"Если речь о бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, подготовленный еще в советские времена бункер для работы высшего политического и военного руководства государства в условиях атомного нападения. Прямое попадание ядерного боеприпаса не нанесет никакого вреда людям в бункере", - рассказал после начала войны русским пропагандистам Азаров.
Очевидно, что такой выбор места работы президента более чем логичен. Государство удерживало всю эту инфраструктуру годами именно для таких времен. А тем, кто захочет критиковать Зеленского за то, что он не сидит у себя в кабинете, стоит посмотреть нынешнее состояние офиса, скажем, николаевского главы ОВА Виталия Кима или на привалины Харьковской ОГА.
Зеленский и его команда пользуются помещениями офиса для встреч, интервью, брифингов, некоторых совещаний. Однако, по данным УП, основная работа проходит именно в защищенных помещениях бункера.
Зе! команда для войны
Вместе с президентом работает небольшой постоянный пул, который является скелетом его команды.
"Дам вам подсказку: присмотритесь, кто был с президентом в Буче после ее увольнения, плюс-минус те же люди находятся с ним сейчас чаще всего. Это Ермак, Кирилл Тимошенко, Кубраков. А где-то рядом - "блогеры", как мы их называем, типа Арестовича и Лещенко, которые находятся в коммуникации с Подоляком", – рассказывает УП один из влиятельных членов Зе!команды.
В общем, Зеленский сконцентрирован на решении проблем на двух основных направлениях: международное и оборонное.
По сути, только с началом войны президент понял достижимую зону своей ответственности. Символично, что она точно совпала с описанной в Конституции внешняя политика и оборона.
Как признаются в окружении Зеленского, на все остальное банально не хватает времени. Кроме разве что экономики.
Неудивительно, что вокруг Зеленского сейчас постоянно вращаются три группы чиновников: дипломаты, военные и экономисты.
Дипломатическое направление закрывают коммунирующий с Белым домом Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, которому выпала роль вести переговоры со всем миром, и заместитель главы ОПУ Андрей Сибига, главные функции которого – подготовка для президента и его спичрайтеров так называемой "дипломатической рамки" перед всеми важнейшими переговорами.
Как один из ключевых переговорщиков с Россией "в бункере" часто бывает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Хотя самую большую дипломатическую работу ведет сам президент Зеленский. Как рассказал в интервью УП Ермак, за день у президента бывает по 10 раундов переговоров на самом высоком уровне. А еще – ежедневные выступления перед парламентами стран мира, НАТО, ЕС или вообще Grammy.
"Это отнимает у Зеленского реально очень много времени и усилий, потому что каждый разговор с лидером или встреча длится минимум 30 минут. К каждой встрече нужно подготовиться, это тоже около часа отнимает. И так ежедневно по 10 раз", – рассказывает УП собеседник. окружении президента.
Военный блок для Зеленского представляют министр обороны Алексей Резников, секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие военные командиры, чьи имена по понятным мотивам в Офисе предпочитают не афишировать.
В экономическое крыло команды президента входит, прежде всего, премьер Денис Шмигаль, отвечающий за координацию и стабилизацию экономики.
Генерацией же новых экономических идей занимается группа министерки экономики Юлии Свириденко и профильного заместителя главы ОПУ Ростислава Шурмы.
Кроме них, важную экономическую и гуманитарную работу выполняет спайка Тимошенко-Кубраков. На них завязано так много процессов, что их двумя в шутку называют "теневым премьером". В первые несколько дней войны Тимошенко в Киеве не было, но впоследствии он вернулся и постепенно набирает обороты, в том числе медийно. Например, за неимением публичности напросился поехать на переговоры в Стамбул в составе украинской делегации.
"На нем осталась регионалка. Ему даже удалось примирить мэров и председателей ОГА. Например, мэр Чернигова в прямом эфире чуть не посылал, а Тимошенко брал трубку и все равно продолжал с ним говорить, искать какие-то решения. Плюс он постоянно следит, где и которого руководителя общины украли, как кого обменять, решает вопрос, как тайно куда-то завезти лекарства и так далее", – объясняют УП в окружении президента.
Кубраков отвечает за логистику доставки помощи и за оперативное восстановление инфраструктуры, где это критически необходимо.
Время от времени на Банковую приходит и спикер Совета Руслан Стефанчук, чтобы сверить с Зеленским и Офисом повестку: выслушать потребности ОПУ и показать, над чем собирается работать Совет. Это нужно для того, чтобы потом Зеленский не ветировал парламентские инициативы.
Власть на дистанционном управлении
Однако в целом следует признать: и премьер Шмигаль, и спикер Стефанчук, может быть, впервые за все время работы отпущены в почти свободное плавание. Президенту и его Офису через вал дипломатично-военной работы не хватает сил и времени контролировать еще и другие ветви власти.
В первые дни войны дважды в день президент проводил через спецсвязь большие селекторные совещания. В них участвовали: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, председатель ОПУ Ермак, его заместители Тимошенко и Шурма, премьер-министр Шмигаль, первый вице-премьер Свириденко, министр обороны Резников, министр инфраструктуры Кубраков, министр развития общин Алексей Чернышев, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Денис Монастырский, министр иностранных дел Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.
Большинство людей включались в эти совещания из разных мест и городов. Во-первых, часть министров, заместителей председателя ОПУ и других высоких чиновников в первые дни войны были эвакуированы из Киева.
Во-вторых, как объяснял в эфире телемарафона Данилов, по протоколам безопасности во время войны всем руководителям государства запрещено собираться в одном месте вместе. В случае точного удара врага, страна рискует остаться без политического руководства.
Поэтому военные совещания Зеленского – не все офлайновые. А таких, как говорят на Банковой, "ситуативок" очень много – Зеленский крепко держит руку на пульсе событий на фронтах.
"Он на контакте с Генштабом, с Залужным, с Резниковым - это отдельные разговоры, и "ситуативки". Но войну нельзя запланировать - все при необходимости и в режиме реального времени", - объясняет один из собеседников УП.
После победы Украины в битве за Киев членам правительства и другим топам дали команду возвращаться в столицу.
Поэтому Кабмин в последние дни проводил заседание в оффлайне.
"Скажу откровенно, в первые дни в Кабмине был хаос, министров разбросали чуть-чуть по стране, и как-то оно не очень системно все работало у них. Но Шмигаль собрался и навел порядок, настроил работу - сейчас все абсолютно нормально работает", - рассказывает источник на Банковой.
У Верховной Рады другая проблема. Сложно собрать всех более 400 депутатов в одном месте во время войны. Особенно если это место в Киеве.
Руководство Совета сейчас сконцентрировано одновременно на международных коммуникациях по парламентской линии и на удержании единства внутри, чтобы быстро принимать законы.
Как узнала Украинская Правда, перед заседаниями Рады проходит подготовка по видеосвязи. Каждая фракция предоставляет на эти встречи своего представителя, там проходят консультации, ссоры, согласование и другая парламентская рутина. В общем, одно заседание готовится 15-20 часов по видеосвязи.
На рассмотрение Совета выносятся полностью согласованные со всеми фракциями законы.
Заседания, кстати, проводят тайно, не афишируя. И пока депутаты не покинут помещение Рады, их просят не рассказывать о принятых законах и т.п. онлайн – чтобы россияне не имели соблазна ударить ракетой в полный депутатов сессионный зал.
По данным УП, в Раде уже несколько дней обсуждается возможность вернуться к более привычному рабочему процессу в ближайшие недели. В частности, о необходимости возвращаться в столицу членов фракции "Слуга народа" должны сообщить уже 7 апреля.
"Президент все время был здесь, Кабмин почти весь уже вернулся, поэтому нужно возвращать депутатов на постоянную работу в Киев. Рада будет возвращаться в более привычную форму работы", – делится с УП влиятельный член команды президента.
В первые дни войны в разговорах с УП представители власти были довольно растерянными, иногда даже напуганными. В конце концов, как и все.
За последние недели в этих разговорах стало меньше длинных пауз и тяжелых вздохов от увиденного и осознанного.
В общем, в телефоне время от времени уже проскакивают жесткие шутки. И больше желание победить.
Первый шок прошёл. Власть постепенно возвращается к привычной форме работы – то, что называется "в оффлайне".
Важно, чтобы вместе с ними в офлайн не вернулись старые интриги, политические усобицы и желания под ширмой войны удовлетворить свои давние "шкурняки" и амбиции.
Источник: https://www.pravda.com.ua