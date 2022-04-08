Президент в бункере. Как работает Зеленский и как выглядит система власти в Украине во время войны

Время президента Владимира Зеленского стало новым вызовом для системы власти в Украине.

Но когда российские "освободительные" ракеты начали падать на наши мирные города, Украина вместо того, чтобы распаться, сделала что-то противоположное – она свершилась.

Глубокая оборона: весь мир в бункере Зеленского

Во-первых, имея на руках без преувеличения апокалипсические данные западных разведок, Зеленский решил довериться расчетам собственных спецслужб и армии, которые говорили, что Россия не сможет взять столицу.

Во-вторых, имея предложение безопасного укрытия в какой-нибудь из западных столиц, президент положился на собственную систему безопасности и создал свою ставку в киевском секретном бункере.

"Если речь о бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, подготовленный еще в советские времена бункер для работы высшего политического и военного руководства государства в условиях атомного нападения. Прямое попадание ядерного боеприпаса не нанесет никакого вреда людям в бункере", - рассказал после начала войны русским пропагандистам Азаров.

Зе! команда для войны

"Дам вам подсказку: присмотритесь, кто был с президентом в Буче после ее увольнения, плюс-минус те же люди находятся с ним сейчас чаще всего. Это Ермак, Кирилл Тимошенко, Кубраков. А где-то рядом - "блогеры", как мы их называем, типа Арестовича и Лещенко, которые находятся в коммуникации с Подоляком", – рассказывает УП один из влиятельных членов Зе!команды.

"Это отнимает у Зеленского реально очень много времени и усилий, потому что каждый разговор с лидером или встреча длится минимум 30 минут. К каждой встрече нужно подготовиться, это тоже около часа отнимает. И так ежедневно по 10 раз", – рассказывает УП собеседник. окружении президента.

"На нем осталась регионалка. Ему даже удалось примирить мэров и председателей ОГА. Например, мэр Чернигова в прямом эфире чуть не посылал, а Тимошенко брал трубку и все равно продолжал с ним говорить, искать какие-то решения. Плюс он постоянно следит, где и которого руководителя общины украли, как кого обменять, решает вопрос, как тайно куда-то завезти лекарства и так далее", – объясняют УП в окружении президента.

Власть на дистанционном управлении

"Он на контакте с Генштабом, с Залужным, с Резниковым - это отдельные разговоры, и "ситуативки". Но войну нельзя запланировать - все при необходимости и в режиме реального времени", - объясняет один из собеседников УП.

Поэтому Кабмин в последние дни проводил заседание в оффлайне.

"Скажу откровенно, в первые дни в Кабмине был хаос, министров разбросали чуть-чуть по стране, и как-то оно не очень системно все работало у них. Но Шмигаль собрался и навел порядок, настроил работу - сейчас все абсолютно нормально работает", - рассказывает источник на Банковой.

"Президент все время был здесь, Кабмин почти весь уже вернулся, поэтому нужно возвращать депутатов на постоянную работу в Киев. Рада будет возвращаться в более привычную форму работы", – делится с УП влиятельный член команды президента.