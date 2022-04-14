Экипаж крейсера «Москва» утонул вместе с кораблем - Геращенко

По некоторым данным, с затонувшего крейсера "Москва" удалось спасти только 16 моряков (по другим данным 54 человека). Это при том, что штатная численность экипажа "Москвы", по разным оценкам, составляла от 510 до 758 человек.

"Подсчитайте сами. Количество выживших - их можно пересчитать на пальцах", - сообщил источник и попросил не называть его имя в прессе.



Ранее, в ряде СМИ сообщалось, что на помощь тонущему российскому крейсеру подошло турецкое судно, взявшее на борт 54 моряка. Эта информация пока не подтверждается.

Минобороны РФ призналось, что на крейсере пожар





В свою очередь, в пресс службе Минобороны РФ отрицают затопление крейсера «Москва». По словам представителей ведомства, пожар был локализован, взрывы боеприпасов прекратились, а экипаж эвакуирован. Корабль сохраняет плавучесть но сильно поврежден.

Хронология событий

Крейсер в момент атаки находился в 22 милях от острова "Змеиный".Попадание двух украинских противокорабельных ракет "Нептун" пришлось в левый борт корабля, что привело к сильному крену на этот борт. В дальнейшем крейсер перевернулся и лёг на этот борт.

Попытки эвакуации экипажа осложнялись креном, ветром 12 м/с и высотой волн около 2 метров.Возникший сильный пожар вызвал детонацию боезапаса корабля.

В 01:05 14 апреля корабль подал сигнал "SOS", после чего (предполагается что) команда покинула корабль.



Есть сообщения об обнаружении спасательной командой в воде множества трупов и частей тела.

Есть непроверенные сообщения от береговой охраны Турции и Румынии о том, что крейсер скрылся под поверхностью воды.

Появилась информация, что во время атаки на крейсер Украина отвлекла его системы ПВО, направив к кораблю БПЛА Байрактар. Два попадания в крейсер подтверждают огромные проблемы с управлением и дисциплиной в российской армии.