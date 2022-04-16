Генерал-майор армии РФ Владимир Фролов погиб в Украине спасаясь от ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали ещё одного генерала. Так, заместитель командующего 8-й армией России, генерал-майор Владимир Фролов на этой неделе был убит в Украине. Это самый высокий поставленный петербургский военный, которого уничтожили украинские защитники.
8-я армия имеет постоянную дислокацию в Ростовской области. Управление — г. Новочеркасск.
О гибели Фролова в Украине сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, лично посетившего похороны. Там подчеркнули, что погибший был наследственным военным, поскольку его отец прошел Вторую мировую войну и участвовал в боях за Хатынь.
Детальной информации о том, когда и при каких обстоятельствах Фролов был уничтожен украинскими защитниками пока нет. Известно, что его бывший начальник, командующий 8-й армии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев
был ликвидирован Вооруженными силами Украины в легендарной Чернобаевке еще 19 марта.
Также на этой неделе, 12 апреля в Петербурге похоронили подполковника Мираса Башакова. Соболезнования выразил даже губернатор города.
Восьмой российский генерал, ликвидированный ВСУ
По состоянию на 27 марта украинские военные ликвидировали семь российских генералов, однако российские власти подтвердили смерть только одного из них - заместителя командующего 41 общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого
.
В целом, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 16 апреля 2022 российская армия потеряла более 20 100 военнослужащих.