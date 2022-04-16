Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Суббота, 16 Апреля 2022    23:50:50
|
Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Апрель » 16 » 19:14:16

Генерал-майор армии РФ Владимир Фролов погиб в Украине спасаясь от ВСУ

Сегодня, 19:14:48 14236 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Генерал-майор армии РФ Владимир Фролов погиб в Украине спасаясь от ВСУ

 Вооруженные Силы Украины ликвидировали ещё одного генерала. Так, заместитель командующего 8-й армией России, генерал-майор Владимир Фролов на этой неделе был убит в Украине. Это самый высокий поставленный петербургский военный, которого уничтожили украинские защитники.

8-я армия имеет постоянную дислокацию в Ростовской области. Управление — г. Новочеркасск.

О гибели Фролова в Украине сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, лично посетившего похороны. Там подчеркнули, что погибший был наследственным военным, поскольку его отец прошел Вторую мировую войну и участвовал в боях за Хатынь.

Детальной информации о том, когда и при каких обстоятельствах Фролов был уничтожен украинскими защитниками пока нет. Известно, что его бывший начальник, командующий 8-й армии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был ликвидирован Вооруженными силами Украины в легендарной Чернобаевке еще 19 марта.

Также на этой неделе, 12 апреля в Петербурге похоронили подполковника Мираса Башакова. Соболезнования выразил даже губернатор города.

Владимир Фролов погиб в Украине

Восьмой российский генерал, ликвидированный ВСУ

По состоянию на 27 марта украинские военные ликвидировали семь российских генералов, однако российские власти подтвердили смерть только одного из них - заместителя командующего 41 общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого.

В целом, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 16 апреля 2022 российская армия потеряла более 20 100 военнослужащих.
Тэги: россия, некролог, Путин, донбасс, война в Украине, генерал
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме: