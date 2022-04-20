Птушкину, Лободе и Сердючке запретили въезд в Россию на 50 лет. Они выступали против войны в Украине

Бывшему ведущему программы «Орел и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Телеграм-канал Baza связывает запрет на въезд Птушкина в Россию, действующий с 16 апреля, с тем, что он критиковал российское вторжение в Украину.

Ранее появились сообщения о том, что въезд в Россию закрыт многим известным украинским блогерам и артистам, выступающим против войны, в том числе Максу Барских, Верке Сердючке и Светлане Лободе. Однако пока подтвердить запрет на въезд удалось только в случае Птушкина, отмечает телеграм-канал.

Антон Птушкин после ухода из программы «Орел и Решка» начал вести собственный видеоблог о путешествиях. У его канала в ютьюбе около 6 миллионов подписчиков.

Веру Брежневу и Меладзе тоже требуют добавить в черный список

В Сети, к слову, просят внести в этот черный список певицу и супругу Константина Меладзе — Веру Брежневу, которая много лет успешно гастролировала по России и рьяно открещивалась от статуса украинской певицы. Сейчас 40-летняя блондинка проживает в Италии, где у нее имеется элитное жилье.

Что касается Светланы Лободы, то она тоже в прошлом неплохо зарабатывала на российских фанатах и часто возглавляла списки самых высокооплачиваемых звезд наряду с Григорием Лепсом, Сергеем Шнуровым и Филиппом Киркоровым.

«Я всегда утверждал, что Лобода доиграется. Невозможно обслуживать 25 королевских дворов. Знал, что пошлют Свету на хрен здесь, пошлют на хрен там. Везде! Мне очень жаль ее, ведь ей отказано в двух домах — домах под названиями Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек слишком поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит», — рассуждал недавно журналист Отар Кушанашвили.

Птушкин, Антон Юрьевич. Биография



Родился 22 мая 1984 года в Луганске, Украина. Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля по специальности «социология». После окончания работал диджеем и художественным директором в ночном клубе.



В 2012 году переехал в Киев, где начал работать на радио. Является создателем и бывшим программным директором украинской радиостанции Lounge FM и «Радио Пятница» (Super Radio). Также занимался разработкой и организацией сити-квестов (идею их проведения он почерпнул из аналогичных соревнований, проводившихся в лагерях Сохнут) — по его словам, квесты приносили ему удовольствие, поскольку позволяли перевоплощаться, играть разные роли, как в театре, однажды он даже сыграл роль бомжа в одном из небольших городов Луганской области так натурально, что был атакован настоящим бомжом в споре за территорию кормления и подношения от граждан. 10 лет работал в качестве ведущего мероприятий. Регулярно выступает как диджей.



В 2017 году становится ведущим нового сезона шоу путешествий «Орёл и решка» вместе с Анастасией Ивлеевой. По его собственным словам, пробы на проект удалось пройти с первого раза. Пара провела вместе 65 выпусков и неполных три сезона «Перезагрузки». В июле 2018 года Антон Птушкин объявил о своем уходе из «Орла и решки». Точной причины ухода не назвал ни он, ни руководство TeenSpirit Studio. Его заменил Евсей Ковалёв.



После ухода продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала на YouTube. По утверждению Антона, он всем занимается самостоятельно, не прибегая к помощи операторов, видеомонтажёров и сценаристов. По состоянию на 2 марта 2022 года, на YouTube-канал Антона Птушкина подписано 5,56 миллиона человек.



До 2022 года в видеороликах и интервью Антон Птушкин обычно избегал озвучивать политические темы. Однако после начала российского вторжения в Украину в 2022 году выпустил ролик, в котором осудил вторжение и призвал поддерживающих российскую политику зрителей отписаться от него, а также заявил, что этот ролик, возможно, будет его последним.

Лобода, Светлана Сергеевна. Биография



Родилась 18 октября 1982 года в городе Ирпене (Украина) в семье Сергея Васильевича Лободы и Натальи Васильевны Лободы. Окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. После получения первого музыкального образования поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала.



Отец Сергей Васильевич Лобода (род. 9 июля 1957) возглавляет перронную службу на авиазаводе. Мать Наталья Васильевна Лобода (род. 12 марта 1957) работает в Киеве специалистом по энергосбережению. Младшая сестра Ксения Сергеевна Лобода (род. 14 августа 1992).



28 декабря 2003 года Лобода собрала собственный коллектив под названием «Кетч».



Весной 2004 года, пройдя кастинг, Лобода стала новой солисткой трио «ВИА Гра». В составе группы приняла участие в туре по городам Азии, снялась в клипе «Биология» и новогоднем мюзикле телеканала «Интер» «Сорочинская ярмарка». Однако уже в сентябре того же года Лобода покинула группу и в декабре выпустила свой первый сингл.



8 марта 2009 Лобода победила в отборочном конкурсе «Евровидение-2009» и заслужила право представлять Украину в финальной части конкурса. Лобода заняла 12-е место в финале конкурса, набрав 76 баллов. Невысокие итоговые позиции не помешали ей занять первые места на предварительных конкурсных концертах в Лондоне, Париже и Амстердаме и стать одной из самых обсуждаемых артисток.



В конце июня 2013 года Лободе было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Украины».



26 декабря 2014 года Лобода удостаивается премии «Песня года-2014» за сингл «Город под запретом».



26 ноября 2015 года в киевском Дворце Спорта состоялась первая церемония награждения премии M1 Music Awards 2015, где LOBODA победила в номинации «Клип года» с видеоклипом «Пора домой».



В мае 2017 года состоялась VII Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV, победителем в номинации «Лучшая исполнительница» и «Лучший креатив» («Твои глаза») стала LOBODA. В июне 2017 года на Премии Муз-ТВ завоевала победу в номинации «Лучшая исполнительница».



В феврале 2022 года на пятый день российского вторжения в Украину записала видеообращение, в котором призвала остановить войну. 6 марта представители «Русской Медиагруппы» заявили, что расторгают контракт с Лободой за «резкие высказывания в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной» — её песни и видеоклипы были убраны из эфира RU.TV и «Русского радио». Также Лобода попала в список артистов, которым запрещена концертная деятельность на территории России. Светлана активно оказывает помощь украинским беженцам в Латвии.



Бывший фактический муж — Андрей Петрович Царь (фамилия при рождении Онищак) (род. 18 сентября 1987, Львов) — танцор, хореограф, работал с балетом Светланы Лободы и балетом Freedom, диджей и певец. 1 октября 2014 года певица официально заявила о том, что рассталась с ним. Дочери Евангелина Андреевна Левандовская (род. 9 апреля 2011) и Тильда (род. 21 мая 2018). Девочка весом 3 кг и ростом 48 см родилась в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай. Имя отца ребёнка певица не раскрывает.

Данилко, Андрей Михайлович (Верка Сердючка)



Украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008). С 2016 года — член жюри и наставник талант-шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Также с 2016 года — постоянный член жюри музыкального конкурса «Евровидение. Национальный отбор».



Отец — Михаил Семёнович Данилко (умер в 1980) — водитель, злоупотреблял алкоголем, умер от рака лёгких, когда Андрею было семь лет. Мать — Светлана Ивановна Волкова (род. 1937) — маляр, работница завода. Старшая сестра — Галина Гришко (1963 г. р.) от первого брака матери; её муж Николай— асфальтоукладчик, есть сын и дочь Анна, племянники Андрея.



В 1984 году входил в театральный коллектив «Компот», где стал использовать образ Верки Сердючки. В школе увлёкся группой «Ласковый май» и хотел стать её солистом, освоил нотную грамоту и научился играть на музыкальных инструментах, приезжал в Москву, был дома у Андрея Разина.



9 марта 2007 года по итогам национального отбора, стало известно, что Верка Сердючка станет представителем Украины на конкурсе. По словам Андрея Данилко, изначально он предлагал свою кандидатуру Константину Эрнсту, чтобы стать представителем от России, но получил отказ. Сердючка выступила 12 мая на финале конкурса, по результатам которого заняла второе место, набрав 235 баллов.



Участие в «Евровидении», по словам Данилко, стало для него не только профессиональным и личным вызовом, но и глобальной точкой отсчета, открыв новый этап в творчестве артиста. В интервью он признался: «Евровидение» дало лично мне очень много, у меня полностью изменились приоритеты. Моя жизнь разделилась на «до» и «после» «Евровидения».