Арестович: Харьков и Чернигов - города герои, а Сумы - это просто нечто!





Больше всего я снимаю шляпу перед Сумами. В Сумах не было войск. Сумы - это тероборона. Сумы - это один из офицеров в отставке, который в Сумском артиллерийском училище открыл оружейные комнаты своим приказом на месте, раздал оружие всем и народ начал воевать.

И вот у меня информация в первый же день, что на Сумы идёт элитнейшая танковая часть из Подмосковья, кадыровцы и прочие. Они ещё встали там на химический завод, чтобы по ним не стреляли и предъявили Сумам ультиматум - сдавайтесь!

Всё, я подумал, что Сумам капец, Сумы можно списывать, воюем дальше. Я просто забыл про Сумы, потому что всё, я думал, что завтра доложат, что Сумы взяли.

Так вот эти ребята, с теробороны, с автоматами, с гранатометами влупили две российские танковые дивизии, не дали им пройти. В Сумах можно выстроить всех и каждому выдать Героя Украины, сразу по три ордена.

"Сумы - это нечто! Все - Ахтырка, Харьков, Чернигов - все герои безусловно. Но то, что натворили Сумы - это просто… Надо понимать, что если бы в первые дни пали Сумы и Чернигов, Киев бы не устоял. Это был бы почти конец, потеря централизованного управления. Сумы и Чернигов спасли Украину по сути", - Алексей Арестович, (не нуждается в представлении).