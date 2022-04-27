Игорь Волобуев из «Газпромбанка» уехал в Украину и собрался вступить в тероборону. ВИДЕО

"Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы.", - Игорь Волобуев, вице-президент «Газпромбанка».



Волобуев отметил, что с 2004 года хотел вернуться на Украину, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Он осудил «спецоперацию» и назвал её «преступлением российского народа»:



«Я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин».

Он также прокомментировал смерть бывшего вице-президента «Газпромбанк» Владислава Аваева и его семьи. СК РФ сообщал о том, что топ-менеджер убил жену и ребенка, а потом покончил с собой. Волобуев считает произошедшее инсценировкой самоубийства.

«Хочу уточнить — он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом «Газпромбанка». Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность.» - Игорь Волобуев, вице-президент «Газпромбанка».



Видео До марта 2022 года Игорь Волобуев занимал пост вице-президента «Газпромбанка». Также он также работал в пресс-службе «Газпрома».

В беседе с писателем Сергеем Лойко для The Insider Волобуев рассказал, что принял решение вернуться, чтобы защищать родину.