Почему миссия ОБСЕ окончательно уходит из Украины?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва наложила вето на ее продление.

По словам действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, были испробованы все варианты, но позиция России не оставила иного выхода.

Миссия ОБСЕ в Украине началась в 2014 году после того, как на востоке страны активизировались пользующиеся поддержкой Кремля сепаратисты. ОБСЕ была единственной международной организацией, которая непосредственно следила за конфликтом.

“Наша миссия играла ключевую роль в сборе объективной информации на местах, выступала посредником при установлении перемирий и делала все для облегчения последствий конфликта для мирного населения, - заявил Рау. - Под председательством Польши мы продолжим взаимодействие со странами-членами ОБСЕ чтобы найти альтернативную будущую роль для ОБСЕ в Украине".

Почти все наблюдатели ОБСЕ были выведены из страны в феврале, после начала российского вторжения, однако административные работники миссии оставались на местах, и с тех пор четверо из них были захвачены.

“Мы день и ночь делаем всё, чтобы поддержать наших украинских коллег, и продолжим оказывать давление через все имеющиеся каналы с тем, чтобы положить конец задержаниям, запугиванию и дезинформации, которые угрожают членам нашей миссии", - заявила в связи с этим генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт.

В состав ОБСЕ входят 57 стран, в том числе Россия и Украина.

В четверг Россия обвинила ОБСЕ в передаче информации о расположении российских и пророссийских сил разведслужбам Запада и Украины. С таким заявлением выступила на брифинге перед журналистами Мария Захарова, которая пообещала, что доказательства этого позже предоставят члены так называемой ДНР.