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Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Апрель » 30 » 22:37:24

Российский генерал Андрей Симонов был ликвидирован в результате удара ВСУ в районе Изюма. ВИДЕО

Вчера, 22:37:05 3870 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российский генерал Андрей Симонов был ликвидирован в результате удара ВСУ в районе Изюма. ВИДЕО

В результате мощного огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских захватчиков в Харьковский области был ликвидирован генерал-майор Андрей Дмитриевич Симонов.
 
По информации источника, генерал России был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма.
 
«По разведданным, предварительно около 100 «двухсотых». Начальник штаба предварительно также в числе погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону», - говорится в сообщении.
 
Отметим, что сегодня сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления противника в посёлке Забавное Харьковской области.
 
Соответствующее видео с кадрами поражения позиций российских оккупантов опубликовано в Сети.
 
 
"Судя по кадрам, уничтожено много техники и живой силы противника", - говорится в подписи к видео.

Арестович прокомментировал удар по штабу в  Изюме

"Два удара по Изюму: штабы ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал по этому поводу вечером 30 апреля спикер ОП Арестович. 

Он подчеркнул: "Надо понимать, что это старшие офицеры". 
 
Арестович также прокомментировал информацию о возможном уничтожении начальника штаба ВДВ рф генерала А. Д. Симонова, появившуюся в СМИ ранее в субботу.

"По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", - заявил спикер ОП.
 

Биография

Андрей Дмитриевич Симоновродился 29 июня 1966 г. в п. Барановка Верхнекамского района Кировской области. После окончания в 1987 г. Томского высшего военного командного училища связи проходил службу в частях РЭБ на должностях оперативного дежурного, командира взвода, начальника командного пункта, заместителя командира батальона по оперативной работе.
  • В 2000 г. окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. После академии прошел путь от старшего офицера службы РЭБ СибВО до начальника службы РЭБ штаба регионального командования «Восток».
  • В 2010 г. окончил Военную академию Генерального штаба и был назначен на должность начальника службы РЭБ штаба Западного ВО.
  • С августа 2014 г. — заместитель начальника войск РЭБ ВС РФ.

Награжден девятью медалями Министерства обороны Российской Федерации, в том числе медалью «За воинскую доблесть» I степени
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