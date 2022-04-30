Российский генерал Андрей Симонов был ликвидирован в результате удара ВСУ в районе Изюма. ВИДЕО

По информации источника, генерал России был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма.

«По разведданным, предварительно около 100 «двухсотых». Начальник штаба предварительно также в числе погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону», - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления противника в посёлке Забавное Харьковской области.

Соответствующее видео с кадрами поражения позиций российских оккупантов опубликовано в Сети.

"Судя по кадрам, уничтожено много техники и живой силы противника", - говорится в подписи к видео.

Арестович прокомментировал удар по штабу в Изюме

"Два удара по Изюму: штабы ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал по этому поводу вечером 30 апреля спикер ОП Арестович.



Он подчеркнул: "Надо понимать, что это старшие офицеры".

Арестович также прокомментировал информацию о возможном уничтожении начальника штаба ВДВ рф генерала А. Д. Симонова, появившуюся в СМИ ранее в субботу.



"По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", - заявил спикер ОП.

Биография

Андрей Дмитриевич Симоновродился 29 июня 1966 г. в п. Барановка Верхнекамского района Кировской области. После окончания в 1987 г. Томского высшего военного командного училища связи проходил службу в частях РЭБ на должностях оперативного дежурного, командира взвода, начальника командного пункта, заместителя командира батальона по оперативной работе.

В 2000 г. окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. После академии прошел путь от старшего офицера службы РЭБ СибВО до начальника службы РЭБ штаба регионального командования «Восток».

В 2010 г. окончил Военную академию Генерального штаба и был назначен на должность начальника службы РЭБ штаба Западного ВО.

С августа 2014 г. — заместитель начальника войск РЭБ ВС РФ.

В результате мощного огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских захватчиков в Харьковский области был ликвидирован генерал-майор Андрей Дмитриевич Симонов.Награжден девятью медалями Министерства обороны Российской Федерации, в том числе медалью «За воинскую доблесть» I степени