27 человек погибло в ДТП под Ровно: столкнулись автобус и бензовоз. ВИДЕО

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что в результате ДТП в Ровенской области погибли 27 человек.

Ранее было известно о 16 погибших. Еще 12 людям сейчас оказывают помощь в больнице.

Найдены 27 останков тел погибших пассажиров

В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек.

Выжил, но в тяжёлом состоянии находится водитель бензовоза.

27 -й погибший, водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие.

Видео: самая масштабная трагедия на дороге





Губернатор Ровенской области Виталий Коваль опубликовал подробности смертельной аварии на трассе Киев-Чоп близ села Ситное. Он сообщил, что столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус (вероятно, ехавший по маршруту Харьков – Згожелец). Видео с места аварии. Пожар

Губернатор Ровенской области Виталий Коваль опубликовал подробности смертельной аварии на трассе Киев-Чоп близ села Ситное. Он сообщил, что столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус (вероятно, ехавший по маршруту Харьков – Згожелец).

Масштабная авария произошла вчера 3 мая в Ровенской области: столкнулись автобус с пассажирами и бензовоз.