Война в Украине - главные новости за 30 июня. Хроника российского вторжения

23:13 Джонсон стал почетным гражданином Одессы, сообщил мэр города Геннадий Труханов: "Мы очень высоко ценим премьер-министра Британии. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней".

23:03 В Кременчуге после разбора завалов на 90% площади ТРЦ Амстор обнаружены 29 фрагментов тел, сообщает ГСЧС. По данным на вечер 1 июля, известно о 19 погибших и 64 пострадавших, из которых 26 госпитализированы.

22:11 Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентами Аргентины Альберто Фернандесом и Чили Габриэлем Боричем: "Продолжаю налаживать связи с важным регионом - Латинской Америкой. Побеседовал с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, поблагодарил за гуманитарную помощь, осуждение российской агрессии и приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека. <...> Рад установить контакт с вновь избранным Президентом Чили. Поблагодарил за поддержку в ООН, гуманитарную помощь для Украины. Обсудили возможность привлечения чилийских специалистов к разминированию украинских территорий".

22:06 Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно Жибек Жолы, которое ходит под российским флагом и перевозит украинское зерно, вывезенное из Бердянска, сообщил украинский посол в Турции Василий Боднарь.

22:00 Марокканский и британский военнослужащие ВСУ, "приговоренные к смертной казни" судом так называемой "ДНР", обжаловали свои приговоры, передает Reuters. Верховный суд "ДНР" получил апелляции от адвокатов Брахима Саадуна и Шона Пиннера. Еще один "осужденный" британец Эйден Эслин пока не подал апелляцию.

Российские СМИ сегодня сообщили, что аналогичный "приговор" ждет еще двух пленных британцев. Это Дилан Хили и Эндрю Хилл, которые были взяты в плен соответственно на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

21:39 США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 820 млн долларов, сообщили в Пентагоне. Ранее этот пакет анонсировал Байден. Новый пакет военной помощи включает дополнительные боеприпасы к HIMARS, 150 тысяч артиллерийских снарядов к западным гаубицам, две системы противовоздушной обороны NASAMS, четыре контрбатарейных радара.

21:13 Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", сообщил Залужный. Одна из бомб при этом попала в море.

20:49 Месячные объемы транзита газа через украинскую ГТС в июне этого года достигли исторического минимума с 1991 года - 1,25 млрд куб. м. Так, по сравнению с маем 2022 года объемы транзита через Украину упали на 37%, а по сравнению с июнем предыдущего года транзит сократился почти втрое. Газпром использовал лишь 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд куб. м) по долгосрочному контракту, сообщил Оператор ГТС Украины.

20:44 Кулеба сообщил, что Украина подала Меморандум в Международный суд ООН: "Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба".

20:32 Несколько лет назад в российском правительстве решили присвоить себе украинское национальное блюдо. Но теперь культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал решение ЮНЕСКО "победой в войне за борщ". Подробно об этом - в материале Борщ дерусифицирован.

20:14 Залужный сообщил, что поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, тот заверил его, что "Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

20:09 Правительство Германии назвало военным преступлением сегодняшний обстрел Одесской области. "Нападения на мирных жителей - это военное преступление. Президент России Владимир Путин и виновные должны будут понести ответственность", - заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

20:02 В Донецке с сегодняшнего дня началась выдача паспортов РФ, сообщило "МВД ДНР". Ранее об открытии первого пункта выдачи российских паспортов сообщили в Луганске.

19:59 Украинские военные отразили враждебную попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

18:42 В разгар войны против России Украина решила сменить уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Людмилу Денисову уволили с этой должности со скандалом, а заменит ее нардеп Дмитрий Лубинец. Подробнее - в материале Скандал с омбудсменом.

18:25 ВСУ выбили российских оккупантов с острова Змеиный с помощью не только западного вооружения, но и самоходной артиллерийской установки Богдана украинской конструкции и производства. Эта первая украинская гаубица "натовского" калибра способна эффективно уничтожать врага на расстоянии в 40 километров. Подробнее о ней - в материале Украинская САУ Богдана.

18:14 Резников заявил, что с начала войны более 90 тысяч военнослужащих РФ были ранены, потери России составляют более 30 тысяч человек. Также очень много пропавших без вести: российское руководство многих выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.

18:12 Ермак заявил, что предварительный вариант соглашения о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля. При этом, по его словам, договор о гарантиях безопасности не станет альтернативой движению Киева в НАТО.

18:10 Зеленский назвал российский ракетный удар по Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа: "Сегодня российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар. Это была сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета. Она ударила по обычному жилому дому на Одесчине. Такие ракеты создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей... Это не случайный удар, как об этом говорят масс-медиа в Российской Федерации. Это целенаправленный ракетный удар России, террор России, будем откровенны, против наших городов и сел, против наших людей, взрослых и детей".

18:07 Ермак заявил, что Украина рассматривает возможность прекращения огня только как первый шаг к выводу российских войск: "Если прекращение огня - первый шаг к прекращению войны и выводу российских войск, мы можем об этом думать. Просто прекращение огня как шаг к замороженному конфликту нас не интересует. Это не украинский план. Нас интересует победа в этой войне. И она обязательно будет".

18:04 Еврокомиссия предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, сообщила Урсула Фон дер Ляйен.

17:58 Зеленский встретился в Киеве с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. "Я прибыл, чтобы заявить о поддержке народа Украины. Норвегия передаст 1 млрд евро до конца этого года или в начале 2023 года на нужды людей", - заявил Стере на брифинге с президентом Украины.

17:47 В Донецке выпускников академии "МВД ДНР" без документов собираются увозить на фронт. Родители пришли под академию и устроили акцию протеста, "военные" угрожают оружием, пишут местные паблики. В "рабочей тетради" командира 1-го отдельного батальона РФ указано, что курсанты академии 1-го и 2-го курсов будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, а курсантов 3-го, 4-го и 5-го курсов отправят на фронт.

17:40 Ночью РФ нанесла ракетные удары по многоэтажке и базам отдыха в Одесской области. Корреспондент.net собрал все, что известно о трагедии на данный момент, в материале РФ продолжает террор.

17:33 Зеленский встретился в Киеве с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, поблагодарил его за непосредственное участие в процессе работы над международными гарантиями безопасности для Украины, а также за согласие возглавить вместе с Ермаком соответствующую платформу.

17:27 Еврокомиссия временно освободила государства-членам ЕС от уплаты пошлины и НДС на импорт гуманитарной помощи для украинцев. Эта мера будет применяться задним числом с 24 февраля и будет действовать до 31 декабря 2022 года, сообщила Еврокомиссия.

17:04 Россия обязала украинских учителей на захваченных территориях до 21 июля подписать документ, подтверждающий их готовность перейти на преподавание по российской школьной программе, пишет The Guardian. В противном случае они должны уволиться. Издание отмечает, что это ставит многих педагогов в затруднительное положение: если они не подпишут документ, то потеряют работу и рискуют возмездием со стороны российских сил, а если подпишут, то рискуют столкнуться с обвинениями со стороны украинских властей, которые рассматривают обучение по российской программе как форму сотрудничества с врагом.

16:49 Forbes подсчитал, что россияне за время оккупации острова Змеиный в общей сложности потеряли военной техники на 915 млн долларов. Самая большая потеря - крейсер Москва, который стоил 750 млн долларов.

16:35 Путин заявил на Форуме регионов России и Беларуси, что Запад подталкивает РФ к "объединительным процессам" с РБ: "Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы".

Путин не уточнил, о каком именно ускорении идет речь, однако объяснил, что "в ходе недавней встречи с Лукашенко в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике".

16:33 Число жертв ракетного удара по Одесской области увеличилось до 21 человека, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

16:31 МИД РФ заявил, что решение НАТО признать Россию прямой угрозой - это "серьезная заявка на противостояние с Россией по всем фронтам и с использованием всех инструментов".

16:17 Газпром сообщил, что полностью остановит Северный поток с 11 по 21 июля "для проведения плановых профилактических работ".

16:13 В результате российского ракетного удара по Сергеевке Одесской области пострадал Центр реабилитации для детей, принадлежащий Молдове, сообщила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко. По ее словам, Центр на берегу Черного моря предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями. После начала пандемии коронавируса центр был временно закрыт, в нем оставался минимальный персонал.

"Сам Центр от обстрела серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной. Но с сожалением нам сообщили, что пять сотрудников Центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, пострадавшем от обстрела", - сообщила Немеренко.

15:56 Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров Путина и Зеленского, пишет Anadolu. "Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, и мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - заявил Эрдоган.

15:39 ЕСПЧ промежуточным решением по иску жены украинского военного обязал Россию уважать права всех пленников и обеспечивать им доступ к необходимой медицинской помощи. Решение принято по делу Олейниченко против России и Украины, иск подала супруга пленного украинца Ярослава Олейниченко.

Суд просит РФ в течение недели подтвердить, находится ли этот военнослужащий в плену и в каких условиях он содержится, включая информацию о медицинских осмотрах и лечении, если таковые были. Украину просят также в течение недели сообщить, что известно о судьбе пленного Олейниченко.

15:36 В Одесской области 2 июля объявлено днем траура в память о погибших от ракетного удара по Белгород-Днестровскому району.

15:34 Российские оккупанты все чаще стали использовать неточные снаряды в войне против Украины. О том, что это значит, - в материале Почему РФ бьет по Украине старыми ракетами X-22.

15:25 ЕС может прописать в новом пакете антироссийских санкций откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, которые позволят его разблокировать, сообщает Bloomberg. А Der Spiegel пишет, что Евросоюз изменил позицию по вопросу транзита в Калининград по требованию Берлина.

15:16 Военные учения белоруской армии, которые должны были завершиться сегодня, продлили минимум минимум до 9 июля, сообщает Беларускі Гаюн.

15:07 На границе с Украиной находится семь батальонов ВС Беларуси, угроза вторжения армии РБ сохраняется. Однако, как сообщает ГУР Минобороны Украины, прямое военное наступление из Беларуси в данный момент маловероятно, поскольку не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Но пребывание у границы вражеских войск отвлекает ресурсы ВСУ от восточного фронта, а постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать Украину в напряжении, отметили в разведке.

15:00 Защита подала в "суд" в "ДНР" кассационную жалобу для смягчения приговора воевавшему за Украину марокканцу, "осужденному" на смертную казнь, сообщила адвокат Юлия Церковникова.

14:51 ЕС намерен ввести эмбарго на российское золото в новом пакете санкций, пишет Bloomberg.

14:38 Польша подписала контракт на 1,8 млрд долларов на покупку 32 вертолетов AW149 производства итальянской компании Leonardo. Министр обороны страны Мариуш Блащак сообщил, что две эскадрильи и первые вертолеты поступят в польскую армию в следующем году. Он добавил, что перед лицом войны в Украине Польша модернизирует свои вооруженные силы и со следующего года намерена тратить более 3% ВВП на оборону.

14:19 По Николаеву сегодня утром россияне выпустили около десяти ракет, сообщил мэр Александр Сенкевич. Ракеты попали в частные предприятия, одно из них получило серьезные разрушения.

14:06 Песков в ответ на вопрос об ударе по Одесской области заявил, что Россия не стреляет по гражданским целям: "Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре".

13:55 По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и четыре человека - база отдыха, из них один ребенок), сообщила ГСЧС. Госпитализированы 38 человек.

13:42 Украинский борщ признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО, требующим немедленной охраны, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. На V внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Список культурного наследия ЮНЕСКО был внесен элемент Культура приготовления украинского борща.

13:20 Макрон анонсировал новую помощь Украине: "Франция оперативно доставит Украине оборудование, необходимое для самообороны, в том числе еще шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники. Франция, союзники и европейские партнеры есть и будут".

13:13 Генштаб ВСУ и платформа United24 открыли сбор денег на Армию дронов. На первом этапе планируется закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными. Цель - закрыть дронами всю линию фронта, всего около 2470 км. Помочь ВСУ и присоединиться к сбору из любого уголка мира можно на платформе https://u24.gov.ua/dronation

13:11 Телефонный код Донецка в июле будет изменен с +38 (062) на +7 (856), сообщили российские СМИ со ссылкой на "мэра" города.

13:07 Минобороны РФ заявило, что в Одесской области ракеты поразили "радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей".

13:05 Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

13:03 Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с "Союзным государством" Беларуси и России, "если, конечно, они хотят сохранить суверенитет и независимость".

13:00 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который сможет заставить бизнес обслуживать госнужды в интересах армии и спецслужб, а россиян - работать ради этого по ночам, без выходных и праздников. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в условиях войны в Украине "возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами", особенно в условиях иностранных санкций.

Законопроект допускает введение специальных мер в сфере экономики. Они включают изменение правового регулирования трудовых отношений, в том числе работу во внеурочное время, по ночам, в выходные и праздничные дни, и меняет порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. При этом юрлица будут не вправе отказаться от "предложения" государства, отмечают журналисты Можем объяснить.

12:56 Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил в интервью Moldova 1, что у России пока нет достаточных сил для того, чтобы представлять военную угрозу Молдове: "Сейчас у Молдовы нет причин беспокоиться. У России нет для этого военных ресурсов. Но элементы давления, дестабилизации, заявления и угрозы после хороших новостей из Брюсселя, безусловно, в поле нашего внимания".

12:52 Рада создала специальную комиссию по вопросам права войны и военных преступлений в условиях агрессии России. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, это важное решение, поскольку комиссия наделена правами главного комитета ВРУ по этим вопросам. Возглавил ее харьковчанин Александр Бакумов.

12:38 Песков на вопрос о послании Путину, якобы привезенном президентом Индонезии от Зеленского, заявил, что "речь не идет о каком-то письменном обращении".

12:29 Минобороны РФ заявило, что армии России и "ЛНР" вышли непосредственно к Лисичанску и взяли под контроль Лисичанский НПЗ, шахту Матросскую, Желатиновый завод и Тополевку.

12:27 Американский генерал Кристофер Каволи принял командование силами НАТО в Европе. Он считается специалистом по России. Владеет русским, итальянским и французским, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.

12:24 Оккупанты пытаются сбежать с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку. Как выяснила украинская военная разведка, в оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров в возрасте 18-20 лет, двигаются в сторону Крыма, при этом передвигаются исключительно ночью, а днем ​​прячутся.

По данным ГУР МО, в Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина - большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку - этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

12:11 Зеленский в ходе своего выступления в Раде сообщил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС реализовано на 63%. Он напомнил, что за последнее время Украина подписала транспортный безвиз, авиационный безвиз, получила максимально открытый доступ к европейскому рынку - без пошлин и квот, присоединилась к общей европейской энергетической сети и получила возможность экспортировать электричество странам ЕС. На очереди - таможенный безвиз и цифровой безвиз, то есть присоединение Украины к программе Цифровая Европа.

Президент подчеркнул, что необходимо ускорить работу над промышленным безвизом и добиться отмены роуминга со странами ЕС на постоянной основе. Депутатам, по его словам, предстоит разработать и принять десятки законопроектов, даже если то или иное решение "не соберет аплодисментов".

11:58 Шольц заявил в интервью CBS News, что Путин готовился к войне с Украиной как минимум год, поэтому Москва сможет вести войну "долгое время": "Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго".

При этом канцлер выразил мнение, что хотя Путин "на самом деле не признает этого", Россия ощущает на себе влияние западных санкций: "Сейчас это происходит со страной, которая не настолько развита, которая действительно нуждается во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и иметь шанс быть частью роста мировой экономики".

11:55 Офис генпрокурора сообщил, что на данный момент есть информация уже о 19 погибших гражданских после ракетного удара в Одесской области, тела которых извлечены из-под завалов. Госпитализированы 38 пострадавших, шестеро из которых - дети. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии.

11:52 Чехия намерена присоединиться к обучению украинских военных, сообщила министр обороны страны Яна Чернохова: "На данный момент ведутся интенсивные переговоры о том, как мы могли бы участвовать в некоторых учениях украинских вооруженных сил на территории Чехии". Министр также заявила о необходимости модернизации чешской армии, которая приобретает значение в связи с войной в Украине.

11:25 Зеленский сообщил, что вместе со Стефанчуком и Шмыгалем подписал "совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решительности в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в Европейском Союзе". По словам президента, подписание этого заявления "должно означать то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны".

"Мы шли к кандидатству 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать годы или десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение", - заявил Зеленский.

11:17 Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетного удара по селу Сергеевка Одесской области полностью разрушены девятиэтажный дом и база отдыха. В девятиэтажном жилом доме погибли 16 человек, 34 ранены, из них пятеро детей. Удалось спасти восемь человек, из них трое детей и беременная женщина. На базе отдыха погибли два человека, из них один ребенок - мальчик 12 лет, и еще пятеро травмированы. Под завалами базы остаются три человека, из них двое детей.

11:15 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что спасатели завершили поиск тел в многоэтажке в Белгород-Днестровском районе. Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах, сообщили в ГСЧС. Всего в девятиэтажках проживало 150-160 человек. Под завалами на базе отдыха, расположенной рядом, еще могут быть люди.

11:13 В Северодонецке россияне охотятся за людьми, которые поддерживают Украину. К счастью, значительное большинство из них эвакуировалось, сообщил мэр города Александр Стрюк. По его словам, за счет местного населения враг пытается пополнять ряды так называемой "армии ЛНР".

Инфраструктуру города сейчас восстановить невозможно, регулярных поставок еды в Северодонецк нет. Люди могут покинуть город в сторону оккупированных населенных пунктов, а затем добраться до свободной территории Украины.

11:09 В Луганске открыли первый пункт выдачи российских паспортов - теперь для получения гражданства РФ не нужно выезжать в Россию. В "МВД ЛНР" заявили, что это первый пункт выдачи паспортов РФ в "республике", но в ближайшее время появятся и другие.

10:58 Украине для вступления в ЕС необходимо принять закон о СМИ, снизить влияние олигархов и назначить высших чиновников по борьбе с коррупцией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая по видеосвязи перед Радой. Она подчеркнула, что эти важные реформы необходимы как можно скорее, передает Reuters.

Также глава Еврокомиссии заявила, что у Киева теперь есть "очень четкая европейская перспектива", но путь к членству в ЕС потребует времени и тяжелой работы: "Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, что еще пять месяцев назад казалось почти невообразимым... Следующие шаги находятся в пределах вашей досягаемости. Но они потребуют тяжелой работы".

10:53 Россияне обстреляли Слободской район Харькова, также ночью ВС РФ нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В настоящее время в Харьковской области идут активные боевые действия. В результате обстрелов ВС РФ погибли четыре человека.

10:48 В Верховной Раде появился флаг Евросоюза, сообщил Стефанчук. В парламенте выступили Зеленский и Урсула фон дер Ляйен.

10:40 В Ровно участника "ДНР" приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщил Офис генпрокурора. Мужчина, имея пророссийские взгляды, в конце 2015 года вступил в так называемый отряд по проведению специальных спасательных работ особого риска Легион "МЧС ДНР". Выполняя функции командира отряда, оказывал вооруженное сопротивление и незаконное противодействие выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими ВСУ, задействованными в проведении АТО/ООС.

10:21 Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко напомнил, что с 1 июля начал действовать визовый режим с гражданами РФ: "Визовый режим также позволит усилить безопасность нашего государства. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее".

10:19 Венгрия должна радикально повысить свою обороноспособность, заявил Орбан. По его словам, линия фронта все еще находится далеко от Венгрии, но ситуация может измениться: "Мы должны запустить двигатели и ускорить нашу программу развития обороны. <...> Потребуются не санкции, а немедленное прекращение огня и мирные переговоры".

10:16 Британская разведка сообщает, что армия РФ ушла со Змеиного из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам, а не в качестве "жеста доброй воли". ВСУ на протяжении последних недель наносили удары по российскому гарнизону ракетами и беспилотниками. Украина также использовала противокорабельные ракеты, чтобы остановить военные корабли России.

10:13 США заблокировали траст стоимостью более миллиарда долларов, связанный с Сулейманом Керимовым - российским олигархом, приближенным к Путину. По данным Минфина США, Керимов тайно руководил Heritage Trust и переводил деньги в Соединенные Штаты через подставные компании и фонды в Европе.

10:11 В Мариуполе найдена новая братская могила с более чем 100 телами под завалами по ул. Киевской, 53. Оккупанты рядом разбирают завалы, о перезахоронении речь не идет, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, эксгумация фактически остановлена, временные уличные могилы превращаются в постоянные.

10:07 Россия является "спонсором" раскола и дезинформаций, антиевропейских политических движений и проблем для всего континента, заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на 4GamesChangers Festival в Вене: "Одна держава не может ломать жизнь всех в Европе или в мире. Эта игра должна измениться. Сколько лет говорили о том, что Европа не должна быть зависима от российских энергоресурсов? Сколько лет говорилась, что Россия тратит "нефтедоллары" и "газоевро" против самого Запада, сообщества демократических стран. Она - спонсор расколов и дезинформаций, антиевропейских политических движений и проблем для всего континента".

По его мнению, "война в Украине - это продолжение давней антиевропейской политики России, и каждый российский оккупант это понимает. Но понимают ли это в Европе?" Зеленский призвал "максимально усилить европейское единство, избавить Европу от зависимости от российских энергоресурсов, максимально поддержать свободные СМИ, которые работают по журналистским стандартам. Чтобы было чем защищать правду от пропаганды. Создать действенные инструменты защиты от киберугроз. Укрепить международное право максимальным наказанием за его нарушение".

09:48 В Кременчуге по состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ Амстор дополнительно обнаружено шесть фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел, сообщила ГСЧС. Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

09:25 В Сергеевке Белгород-Днестровского района по состоянию на 9:00 найдены тела 18 погибших, из них два ребенка, госпитализирован 31 человек, среди которых четыре ребенка и беременная женщина. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены восемь человек, из них трое детей. Спасательные работы продолжаются, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

09:23 В Эсманской общине Сумской области сегодня утром зафиксировано 17 минометных обстрелов, жертв и пострадавших нет, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

09:21 В Николаевской области россияне сегодня обстреляли областной центр и Широковскую общину, сообщил глава ОВА Виталий Ким. В городе удар пришелся по предприятию, по предварительной информации, пострадавших нет.

09:16 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 1 июля. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава - около 35 750 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1577 (+4),

боевых бронированных машин - 3736 (+10),

артиллерийских систем - 796 (+6),

РСЗО - 246 (+0),

средств ПВО - 105 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 186 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4),

крылатых ракет - 143 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8),

специальной техники - ​​61 (+0).

08:54 В селе Сергеевка Одесской области, которую ночью обстреляла ракетами Россия, уже 18 погибших, из них двое детей. Раненых и пострадавших 30 человек, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Ракеты разрушили наружную стену жилого дома и перекрытие с 1-го по 9-й этаж. На базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.

08:52 На подконтрольной территории Донецкой области за минувшие сутки в результате боевых действий погибли четыре мирных жителя, еще 18 ранены, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:50 Украине нужны современные системы противоракетной обороны, чтобы противостоять ударам по украинским городам. Пока что украинская оборона больше противовоздушная - то есть нацелена против самолетов, рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он пояснил, что высокоскоростные ракеты Х-22, которыми Россия ударила по ТЦ в Кременчуге, выпускают далеко от Украины, поэтому вражеские самолеты не входят в радиус действия систем ПВО. После запуска у ВСУ есть считанные минуты для обработки информации, но, как правило, системы ПВО не могут сбить Х-22.

08:48 США в июне впервые в истории поставили в ЕС больше газа, чем Россия по трубопроводам. В Международном энергетическом агентстве сообщили, что страны ЕС уже готовятся к зиме и уменьшают спрос на газ.

08:46 Замглавы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что российские ракеты сегодня ночью попали по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, которое находится прямо на побережье Черного моря.

08:44 В Первомайском районе Николаевской области ПВО сбила ракету, она упала на границе с Кировоградской областью, сообщил глава районной администрации Сергей Саковский.

08:42 Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что освобождение острова Змеиный снизит давление на украинское побережье, но не разблокирует Черное море для грузовых перевозок. Аналитики подтверждают, что бегство врага несколько ослабит давление России на украинское побережье за счет вывода с острова российских систем ПВО и противокорабельных ракет, однако само по себе отступление не положит конец морской блокаде.

08:39 В Николаеве под завалами разрушенного российской ракетой дома нашли еще одну жертву, общее число погибших возросло таким образом до восьми, сообщил мэр Александр Сенкевич.

08:36 Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по изготовлению инновационного оружия для Украины. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Минобороны США намерено в ближайшие недели определиться с идеями возможного производства оружия для Украины, а также для американских военных. При этом ведомство ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за 30 дней или более сложные - за 180 дней.

08:33 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска добились незначительных успехов в наступлениях на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и вокруг Лисичанска. Также оккупанты продолжали наступательные действия к югу и востоку от Бахмута и к северу от Славянска, продолжали попытки возобновить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова.

Аналитики предполагают, что ограниченные успехи вокруг Бахмута указывают на то, что российские войска могут вскоре попытаться создать условия для наступательной операции на сам Бахмут, хотя они, вероятно, в краткосрочной перспективе больше сосредоточены на перекрытии и контроле выходящих из Бахмута линий связи. ISW также оценивает обстрелы россиянами территорий возле Славянска и самого города как создающие условия для дальнейшего наступления на Славянск.

08:29 Резников анонсировал "хорошие новости" из Канады: "Объявлены дальнейшие поставки важных средств для ВСУ - бронированных машин боевой поддержки и камер беспилотников. Такая помощь имеет решающее значение для нашей способности противостоять агрессору".

08:27 Россияне возобновили бои на Краматорском направлении, на Донецком направлении атакуют районы логистического обеспечения ВСУ, а также пытаются взять под контроль Луганскую область, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

08:24 Оккупанты штурмуют Лисичанский НПЗ, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Кроме того, военные РФ провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцево, частично преуспевают, удерживают под огневым контролем участок дороги Тополевка-Лисичанск. В то же время наступление противника в направлении Лоскутовка - Лисичанский желатиновый завод ВСУ остановили и заставили отойти.

07:55 Ночью Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, ракета попала в жилой дом в Белгород-Днестровском районе. Уже известно о 17 погибших (среди них один ребенок) и 31 раненом. Как сообщило ОК Південь, удар был нанесен самолетами стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря тремя ракетами Х-22 (вес каждой - около пяти тонн). Ракеты попали по многоквартирный дому и двум базам отдыха.

04:03 На подъездах к Киеву усилили блокпосты из-за угрозы со стороны ДРГ из Беларуси, сообщил пресс-офицер Нацгвардии Владимир Черняк. В самой столице теперь уменьшено количество блокпостов, но увеличено на въездах и выездах для контроля ситуации в сочетании с комендантским часом.

03:47 Австралия ввела санкции против 16 человек, среди которых российские министры, бизнесмены и родственники Путина. Так, санкции введены против Марии Львовой-Беловой, Алины Кабаевой, главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, а также Михаила, Романа и Игоря Путиных, министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, гендиректора Росгеологии Сергея Горькова, председателя правления банка Россия Михаила Клишина и других.

03:31 Россияне, отступая со Змеиного, могли заминировать территорию острова и окрестных вод, сообщило ОК Південь. По данным командования, завершая экстренную эвакуацию личного состава, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. По уточненным данным, в результате ракетно-артиллерийских ударов ВСУ уничтожен вражеский ЗРК Тор, один из маломерных катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационная станция ​​и полевой склад боеприпасов. А сами россияне при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК Тор, реактивную систему залпового огня Торнадо-Г и над морем потеряли вертолет.

В ОК подчеркнули, что операция продолжается, обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций.

00:22 Британия обучает несколько сотен украинских солдат обращаться с новыми вооружениями, которые она поставляет Киеву для борьбы с российской агрессией. О том, как проходят тренировки, - в материале Запад учит украинских солдат.