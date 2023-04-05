Компанія «Ліктрави» з Житомира підтримує відносини з державою-агресором?

Незважаючи на те, що житомирська компанія «Ліктрави» позиціонує себе, як лідер українського ринку лікарських трав, Ви не знайдете жодної інформації щодо підтримки великим підприємством ЗСУ або членів їх родин, жодних донатів, зборів, соціальної допомоги – нічого.

"І це не дивно, адже компанія «Ліктрави» продовжуються співпрацювати з державою-агресором та фінансувати вбивчу машину і по сьогоднішній день." - ідеться в розслідуванні Громадської організації «Громадянське суспільство ЮА». Так, було встановлено, що житомирською компанією «Ліктрави» офіційно володіє німецька компанія «МБ БЕТАЙЛІГУНГС ГМБХ», котра входить до німецького холдингу «Мартін Байєр».



У свою чергу, німецький холдинг навіть не приховує свою присутність на російському ринку, а навіть відкрито повідомляє про це на своєму офіційному російському сайті - http://martin-bauer.ru/



Окрім цього, громадські діячи порівняли офіційний сайт російського підприємства «АО Красногорскиелексредства» з офіційним сайтом «Ліктрави» та виявилось, що на сайтах розміщені однакові посилання на офіційний сайт холдингу «Мартін Байєр», а весь товар є однаковим.



Згідно відкритих джерел даних, річний виторг російського підприємства «АО Красногорскиелексредства» сягає 4 000 000 000 рублів, значна частина з цих коштів сплачується до бюджету агресора у якості податків, котрий використовується країною агресором для вбивства українців.



Громадські діячи стверджують, що для виробництва ліків на московському підприємстві, холдинг «Мартін Байєр» використовує окуповане українське підприємство на території Криму - ФІТОСОВХОЗ "РАДУГА", котрий холдинг перереєстрував на російське законодавство одразу після окупації Криму, чим по суті визнав Крим російським.

Для перереєстрації підприємства і подальшого його функціонування холдинг «Мартін Байєр» використав підконтрольну їм людину, котра працювала на холдинг десятки років – Кутько Сергія Прохоровича.

Цікавим фактом є те, що Кутько Сергій був депутатом Верховної Ради Криму з 2010 по 2014 рік від «Партії регіонів», активно підтримував та допомагав російській окупації півострова. Через що був внесений до санкційного списку рішенням РНБО України від 02 травня 2018 року та указом президента України №126/2018 від 14 травня 2018 року. Але навіть незважаючи на це, Кутько продовжує офіційно працювати у холдингу «Мартін Байєр» та бути директором українських підприємства, котрі входять до складу холдингу.

Також суттєва частина необхідної сировини та виготовлених ліків імпортується російським підприємством з компанії «Ліктрави» по наступній простій схемі – компанія «Ліктрави» відправляє сировину або виготовлену продукцію до холдингу «Мартін Байєр» у Німеччину, а звідтіля товар направляється вже до росії, про це свідчить митна інформація про зовнішню економічну діяльність підприємств. Так наприклад, за митною декларацією 10013160/231222/3624974 у грудні 2022 року з Німеччини було направлено ряд сировини до російського підприємства на загальну суму 42 293 601 рублів, суттєва частина з яких була сплачена до бюджету російської вбивчої машини.

Таким чином, житомирська компанія «Ліктрави» входить до холдингу «Мартін Байєр», котрий має активний великий бізнес у росії, фінансує державних зрадників України, визнає Крим російським та сплачує шалені кошти до російської військової машини у якості податків. Саме підприємство «Ліктрави» постачає свою продукцію та сировину до російського підприємства через німецький холдинг.

Враховуючи усю знайдену інформацію, представники громадської організації «Громадянське суспільство ЮА» звернулись до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального злочину.

