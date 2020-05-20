Из-за карантина в Житомирской области отменили BalzakFest

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Из-за пандемии и карантина в Житомирской области отказались от проведения BalzakFest. Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.
Фестиваль был основан в прошлом году по случаю 220 лет со дня рождения всемирно известного французского писателя Оноре де Бальзака.
Он проходил в с. Верховня
Ружинского района, в имении Ганских.
Литературно-художественный праздник был запланирован и на 2020 год. Планировалось большое количество тематических мероприятий для разных возрастных категорий. Однако, из-за карантина все мероприятия отменили.
"Праздник не состоится в мае, однако, будем надеяться на встречу в Верховне в другой месяц 2020 года. Об этом литературный музей и музей Бальзака обязательно сообщат поклонникам нашей культуры"
, - отмечают организаторы.
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