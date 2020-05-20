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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Май » 20 » 17:10:49

Из-за карантина в Житомирской области отменили BalzakFest

Сегодня, 17:10:49 274 0 Есть видео! Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за карантина в Житомирской области отменили BalzakFest

 Из-за пандемии и карантина в Житомирской области отказались от проведения BalzakFest. Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.

Фестиваль был основан в прошлом году по случаю 220 лет со дня рождения всемирно известного французского писателя Оноре де Бальзака.

Он проходил в с. Верховня Ружинского района, в имении Ганских.

Литературно-художественный праздник был запланирован и на 2020 год. Планировалось большое количество тематических мероприятий для разных возрастных категорий. Однако, из-за карантина все мероприятия отменили.

"Праздник не состоится в мае, однако, будем надеяться на встречу в Верховне в другой месяц 2020 года. Об этом литературный музей и музей Бальзака обязательно сообщат поклонникам нашей культуры", - отмечают организаторы.

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