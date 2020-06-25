В пригороде Житомира на мотоцикле разбился парень из Хмельницкого

В пригороде Житомира на автодороге Киев-Чоп в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Как стало известно «Журналу Житомира
», ДТП произошло 24 июня между селами Казак и Великие Кошарища.
В полиции области сообщают, что водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, в результате чего допустил падение транспортного средства.
За рулем мотоцикла был 20-летний житель Хмельницкого. В результате ДТП парень погиб на месте происшествия.
Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства аварии.