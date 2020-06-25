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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 25 » 10:57:08

В пригороде Житомира на мотоцикле разбился парень из Хмельницкого

Сегодня, 10:45:08 673 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира на мотоцикле разбился парень из Хмельницкого

 В пригороде Житомира на автодороге Киев-Чоп в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Как стало известно «Журналу Житомира», ДТП произошло 24 июня между селами Казак и Великие Кошарища.

В полиции области сообщают, что водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, в результате чего допустил падение транспортного средства.

За рулем мотоцикла был 20-летний житель Хмельницкого. В результате ДТП парень погиб на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
Тэги: дтп, мотоцикл
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