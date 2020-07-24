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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июль » 24 » 08:34:55

Дворец культуры не объявлял тендер на пакеты BMW: разъяснение Prozorro

Сегодня, 08:34:55 342 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дворец культуры не объявлял тендер на пакеты BMW: разъяснение Prozorro

 Бердичевский дворец культуры не проводил тендер на закупку двух пакетов BMW, как об этом сообщили многие украинские СМИ, в том числе и "Журнал Житомира". Об этом сообщила пресс-служба системы государственных закупок Prozorro.

Там, объяснили, что все государственные структуры обязаны отчитываться о своих расходах от одной копейки.
 

"Дело в том, что система Prozorro показывает все закупки, проводимые государством. Недавно, с запуском нового Закона "О публичных закупках" - реально ВСЕ, ведь сейчас государственные структуры обязаны отчитываться о своих расходах от одной копейки. И таким образом, граждане могут видеть и контролировать все закупки за средства налогоплательщиков", - отмечают в Prozorro.


Но далеко не каждая из этих закупок является собственно тендером, на который приходят поставщики и соревнуются на аукционе. На суммы до 50 000 гривен государственные структуры могут заключать прямые договора с поставщиком, а в системе Prozorro только сообщать об этом. Так было и в случае с закупкой пакетов BMW.
 

"На небольшие суммы государственные структуры могут заключать прямые сделки и только отчитываться о них в Prozorro. Вот так же с закупкой знаменитых пакетов BMW. Эта закупка действительно состоялась и отображена в системе. Но организовывать тендер, чтобы приобрести 2 пакета, государственным структурам не требуется. И Бердичевский дворец культуры тендер не проводил. Как видите, в Prozorro эта закупка отражена как таковая, что "проведена без использования электронной системы". То есть это прямое соглашение с поставщиком, которое заключил Бердичевский дом культуры, и о которой должен был обязательно отчитаться в системе. Что он и сделал", - объясняют в Prozorro.



 
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