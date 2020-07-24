Дворец культуры не объявлял тендер на пакеты BMW: разъяснение Prozorro

"Дело в том, что система Prozorro показывает все закупки, проводимые государством. Недавно, с запуском нового Закона "О публичных закупках" - реально ВСЕ, ведь сейчас государственные структуры обязаны отчитываться о своих расходах от одной копейки. И таким образом, граждане могут видеть и контролировать все закупки за средства налогоплательщиков", - отмечают в Prozorro.

"На небольшие суммы государственные структуры могут заключать прямые сделки и только отчитываться о них в Prozorro. Вот так же с закупкой знаменитых пакетов BMW. Эта закупка действительно состоялась и отображена в системе. Но организовывать тендер, чтобы приобрести 2 пакета, государственным структурам не требуется. И Бердичевский дворец культуры тендер не проводил. Как видите, в Prozorro эта закупка отражена как таковая, что "проведена без использования электронной системы". То есть это прямое соглашение с поставщиком, которое заключил Бердичевский дом культуры, и о которой должен был обязательно отчитаться в системе. Что он и сделал", - объясняют в Prozorro.