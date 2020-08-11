Людмила Зубко опублікувала Протоколи для безпечного навчання у школах

«Цей документ відпрацьований «у полях». Як зустрічати учнів та колектив навчального закладу, як і чим правильно проводити дезінфекцію, як безпечно організувати харчування у школах, що робити при виявленні симптомів хвороби і так далі», - повідомила Людмила Зубко.

«Весною цього року МОЗ використав протоколи безпечної роботи для бізнесу, які ми розробили спільно з NEGIC. Тепер ми готові передати наш досвід для шкіл. Давайте будемо чесними: часу до 1 вересня обмаль, а влада залишила директорів шкіл сам на сам із проблемою. Тому я закликаю усіх, хто вболіває за безпечне навчання у школах, приєднуватись до нашого проекту», - зазначила Зубко.