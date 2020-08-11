Людмила Зубко опублікувала Протоколи для безпечного навчання у школах

У вівторок, 11 серпня, ініціаторка проєкту «Альтернатива є – безпечна школа», підприємиця та засновниця громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко оприлюднила напрацьовані її командою Протоколи інфекційної безпеки для загальноосвітніх навчальних закладів. Протоколи викладені у відкритому доступі на сайті https://zubko.com.ua/
.
Також цей документ вона передала до Міністерства охорони здоров'я. За її словами, це дуже практична рекомендація про те, як захистити навчальні заклади від різних інфекцій, не тільки від коронавірусу.
«Цей документ відпрацьований «у полях». Як зустрічати учнів та колектив навчального закладу, як і чим правильно проводити дезінфекцію, як безпечно організувати харчування у школах, що робити при виявленні симптомів хвороби і так далі», - повідомила Людмила Зубко.
Протоколи поєднані зі встановленням у базовій школі проєкту додаткового обладнання, яке необхідне для виконання процедур безпеки. Для того, щоб показати, як зразковий стандарт інфекційної безпеки виглядає на практиці, команда Людмили Зубко обрала житомирську школу «Сяйво». Ініціаторка проєкту закликала долучатися й інші навчальні заклади.
«Весною цього року МОЗ використав протоколи безпечної роботи для бізнесу, які ми розробили спільно з NEGIC. Тепер ми готові передати наш досвід для шкіл. Давайте будемо чесними: часу до 1 вересня обмаль, а влада залишила директорів шкіл сам на сам із проблемою. Тому я закликаю усіх, хто вболіває за безпечне навчання у школах, приєднуватись до нашого проекту», - зазначила Зубко.
Щоб приєднатися до проєкту "Альтернатива є – безпечна школа", достатньо заповнити чеклист самоперевірки своєї школи. Спеціальна анкета розроблена фахівцями з інфекційного контролю. Подальший алгоритм викладений на сайті https://zubko.com.ua/safeschool
.
Як повідомляв "ЖЖ", у житомирській середній школі «Сяйво» почався монтаж
обладнання, необхідного для забезпечення інфекційної безпеки учнів та вчителів.
Пресслужба Людмили Зубко