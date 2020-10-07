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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 7 » 11:20:50

В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб житомирянин

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В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб житомирянин

 В Житомирской области микроавтобус насмерть сбил житомирянина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября около 3:00 на 190 км автодороги Киев - Чоп. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Opel Vivaro, 50-летний житель г. Тернополя, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на пешехода, 61-летнего жителя областного центра, который пересекал проезжую часть", - говорится в сообщении.


В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас продолжается установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 286 УК Украины. Транспортное средство изъяли в отделение полиции.

"Уважаемые водители! Во время вождения строго соблюдайте Правила дорожного движения и меры безопасности. Учитывайте погодные условия и состояние дорожного полотна. Выбирайте такую ​​скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации", - призывают правоохранители.
Тэги: Киев-Чоп, житомирянин, дтп
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