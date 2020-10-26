Городские пейзажи глазами француза: в Житомире открыли выставку рисунков, созданных 130 лет назад

"Цель автора рисунков точно не известна. Возможно, он готовил к печати альбом видов исторических местностей, которых немало было создано во второй половине XIX века. Возможно, планировал издание художественных открыток - сувениров. Но, в это время фотографии больших городов и маленьких сел, как документ и художественный образ, вытесняют видовые рисунки из газет и журналов, открыток", - рассказывают научные сотрудники музея.