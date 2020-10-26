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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 26 » 08:39:33

Городские пейзажи глазами француза: в Житомире открыли выставку рисунков, созданных 130 лет назад

Сегодня, 08:44:33 1675 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Городские пейзажи глазами француза: в Житомире открыли выставку рисунков, созданных 130 лет назад

 В Житомирском областном краеведческом музее начала действовать выставка работ французского художника Сестеро де Лаутерекена. Он сохранил для потомков изображения архитектурных памятников, городской застройки Житомира, Бердичева, Станишевки и Коростышева. Все работы написаны в 1889 году.

Известно, что представленная серия архитектурных пейзажей поступила в Житомир в 1958 году из Государственного музея изобразительного искусства УССР (ныне "Национальный художественный музей Украины" - ред.). Работы 25 лет были на реставрации и ни разу не выставлялись.
 

"Цель автора рисунков точно не известна. Возможно, он готовил к печати альбом видов исторических местностей, которых немало было создано во второй половине XIX века. Возможно, планировал издание художественных открыток - сувениров. Но, в это время фотографии больших городов и маленьких сел, как документ и художественный образ, вытесняют видовые рисунки из газет и журналов, открыток", - рассказывают научные сотрудники музея.


Наиболее интересными в серии стали нетипичные изображения пейзажей, невзрачных улочек, утраченных архитектурных памятников, новые ракурсы известных в то время туристических объектов.

Выставка в Житомирском областном краеведческом музее продлится до 31 января 2021 года. На период карантина график работы музея изменен: посетителей принимают с 10.00 до 17.00 с перерывом на сан. обработку экспозиций с 13.00 до 14.00.

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