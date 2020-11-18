В ДТП на Житомирщине погибли двое жителей соседней области

В дорожно-транспортном происшествии на Житомирщине погибли двое мужчин. Авария произошла 17 ноября около 18:00 на автодороге Киев-Ковель в Малинском районе.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 40-летний житель Ровенской области, двигался по автодороге Киев - Ковель в направлении г. Коростеня, и на 118 км совершил лобовое столкновение с автомобилем МАН, под управлением 38-летнего жителя Киевской области", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.
Пассажира легковушки, 42-летнего жителя Ровенской области, доставили в больницу Малина. К сожалению, через несколько часов мужчина скончался.
Напомним, 17 ноября в ДТП под Житомиром
погибли 3 человека.