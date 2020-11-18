Водоканал предупреждает: на выходных в Житомире проведут дезинфекцию водопровода

В Житомире в течение двух суток будет осуществляться плановая дезинфекция водопроводных сетей. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".
Как стало известно "Журналу Житомира
", дезинфекция сетей будет проводиться с 15:00 20 ноября до 17:00 22 ноября
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В это время не рекомендуется
использовать воду для приготовления пищи.
В то же время вода будет пригодна для стирки, мытья посуды и гигиенических процедур.
Ранее в Житомире ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водопровода длиной 6 км
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