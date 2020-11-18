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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 18 » 11:58:50

Водоканал предупреждает: на выходных в Житомире проведут дезинфекцию водопровода

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Водоканал предупреждает: на выходных в Житомире проведут дезинфекцию водопровода

 В Житомире в течение двух суток будет осуществляться плановая дезинфекция водопроводных сетей. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".

Как стало известно "Журналу Житомира", дезинфекция сетей будет проводиться с 15:00 20 ноября до 17:00 22 ноября.

В это время не рекомендуется использовать воду для приготовления пищи.

В то же время вода будет пригодна для стирки, мытья посуды и гигиенических процедур.

Ранее в Житомире ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водопровода длиной 6 км.

Тэги: Житомир, водоканал, дезинфекция, вода
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