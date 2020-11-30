Названа дата проведения первой сессии Житомирского горсовета восьмого созыва

Житомирская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о созыве первой сессии новоизбранного городского совета.
Согласно документом, первое заседание Житомирского городского совета восьмого созыва состоится уже в этот четверг, 3 декабря.
Заседание состоится в сессионном зале с учетом противоэпидемических требований. На YouTube-канале
Житомирского городского совета будет прямая трансляция сессии. Начало - в 10:00.
Напомним, что по результатам местных выборов в Житомирский городской совет войдут 42 депутата от 6 политических партий
:
- «Пропозиция»;
- «Слуга народа»;
- «Оппозиционная платформа - За жизнь»;
- «Европейская Солидарность»;
- «Сила и Честь»;
- «Батькивщина».
Сергей Сухомлин получил поддержку - 29 185 (51,378%) избирателей и еще на 5 лет остается городским головой
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