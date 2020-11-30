Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 01.12.2020    07:54:18
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 30 » 15:31:11

Названа дата проведения первой сессии Житомирского горсовета восьмого созыва

Вчера, 15:33:11 501 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Названа дата проведения первой сессии Житомирского горсовета восьмого созыва

 Житомирская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о созыве первой сессии новоизбранного городского совета.

Согласно документом, первое заседание Житомирского городского совета восьмого созыва состоится уже в этот четверг, 3 декабря.

Заседание состоится в сессионном зале с учетом противоэпидемических требований. На YouTube-канале Житомирского городского совета будет прямая трансляция сессии. Начало - в 10:00.

Напомним, что по результатам местных выборов в Житомирский городской совет войдут 42 депутата от 6 политических партий:
 
  • «Пропозиция»;
  • «Слуга народа»;
  • «Оппозиционная платформа - За жизнь»;
  • «Европейская Солидарность»;
  • «Сила и Честь»;
  • «Батькивщина».

Сергей Сухомлин получил поддержку - 29 185 (51,378%) избирателей и еще на 5 лет остается городским головой.

Тэги: депутаты, горсовет, Житомир, сессия
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus