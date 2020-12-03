Вывели «в тень» 200 миллионов: в Житомирской области блокировали работу еще одного конвертцентра

Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен.
"В рамках досудебного расследования установлено, что организовали конвертцентр два крупных производителя сельхозпродукции. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции не отраженной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц предпринимателей"
, - сообщает пресс-група УСБ Украины
в Житомирской области.
По заключению экспертов, в течение 2018-2020 годов злоумышленники вывели в тень почти 200 миллионов гривен. Устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству.
Правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов дела.
"Во время следственных действий изъяли более 1,4 млн "отмытых" гривен, более 20 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы и черновую бухгалтерию, которые доказывают организацию сделки", - добавляют в спецслужбе.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
Напомним, в мае СБУ блокировала в Житомире работу подобного конвертационного центра
, в котором "обслуживались" агропромышленные предприятия из разных областей страны.