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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 3 » 16:15:18

Вывели «в тень» 200 миллионов: в Житомирской области блокировали работу еще одного конвертцентра

Вчера, 16:39:18 801 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вывели «в тень» 200 миллионов: в Житомирской области блокировали работу еще одного конвертцентра

 Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен.

"В рамках досудебного расследования установлено, что организовали конвертцентр два крупных производителя сельхозпродукции. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции не отраженной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц предпринимателей", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.

По заключению экспертов, в течение 2018-2020 годов злоумышленники вывели в тень почти 200 миллионов гривен. Устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов дела.
 

"Во время следственных действий изъяли более 1,4 млн "отмытых" гривен, более 20 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы и черновую бухгалтерию, которые доказывают организацию сделки", - добавляют в спецслужбе.


В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, в мае СБУ блокировала в Житомире работу подобного конвертационного центра, в котором "обслуживались" агропромышленные предприятия из разных областей страны.

Тэги: отмывание денег, СБУ, Житомирская область
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