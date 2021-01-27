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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 27 » 15:22:20

В Житомире мужчина подрезал ножом двух горожан и спрятался в подъезде

Вчера, 15:36:20 1633 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина подрезал ножом двух горожан и спрятался в подъезде

 В Житомире 25-летний мужчина устроил резню и ранил ножом двух человек. События разворачивались 26 января в одном из домов на улице Князей Острожских. Об этом "ЖЖ" сообщили в патрульной полиции.

"Инспекторы получили вызов "Драка" в одном из домов на улице Князей Острожских. На месте происшествия патрульные обнаружили 43-летнюю заявительницу и 38-летнего мужчину с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

Пострадавших сразу же госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стражи порядка с применением силы и наручников задержали нападавшего в соседнем подъезде, где он скрывался между этажами.

"При себе 25-летний житомирянин имел окровавленный нож. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Житомирского отдела полиции", - говорят правоохранители.
Тэги: Житомир, резня, задержание, полиция
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