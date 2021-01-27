В Житомире мужчина подрезал ножом двух горожан и спрятался в подъезде

В Житомире 25-летний мужчина устроил резню и ранил ножом двух человек. События разворачивались 26 января в одном из домов на улице Князей Острожских. Об этом "ЖЖ
" сообщили в патрульной полиции.
"Инспекторы получили вызов "Драка" в одном из домов на улице Князей Острожских. На месте происшествия патрульные обнаружили 43-летнюю заявительницу и 38-летнего мужчину с ножевыми ранениями"
, - говорится в сообщении.
Пострадавших сразу же госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
Стражи порядка с применением силы и наручников задержали нападавшего в соседнем подъезде, где он скрывался между этажами.
"При себе 25-летний житомирянин имел окровавленный нож. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Житомирского отдела полиции"
, - говорят правоохранители.