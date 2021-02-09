В Житомирской области горел детский сад: эвакуировали 30 детей и персонал

В Коростышевском районе Житомирской области 9 февраля произошел пожар в детском саду. Из здания эвакуировали 30 детей и 18 человек персонала.
Как сообщили "ЖЖ
" в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области, эпицентр пожара находился в спальном помещении детсада.
"Вся спальная комната площадью 40 кв. м была охвачена огнем. Усилиями двух отделений спасателей в 11:57 пожар локализован, пожарные вынесли на улицу тлеющие матрасы и детские кровати. В 12:55 пожар ликвидирован на площади 40 кв. м", - информируют спасатели.
Огонь уничтожил имущество в спальной комнате и повредил отделку стен.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.