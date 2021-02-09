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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 9 » 16:11:00

В Житомирской области горел детский сад: эвакуировали 30 детей и персонал

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В Житомирской области горел детский сад: эвакуировали 30 детей и персонал

 В Коростышевском районе Житомирской области 9 февраля произошел пожар в детском саду. Из здания эвакуировали 30 детей и 18 человек персонала.

Как сообщили "ЖЖ" в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области, эпицентр пожара находился в спальном помещении детсада.
 

"Вся спальная комната площадью 40 кв. м была охвачена огнем. Усилиями двух отделений спасателей в 11:57 пожар локализован, пожарные вынесли на улицу тлеющие матрасы и детские кровати. В 12:55 пожар ликвидирован на площади 40 кв. м", - информируют спасатели.


Огонь уничтожил имущество в спальной комнате и повредил отделку стен.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети. 
Тэги: Житомирская область, пожар, Детсад
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