В шаге от суицида: в Житомире спасли обнаженного парня, который сбежал из больницы

"Так сложилось, что мы как раз находились в месте, где мог быть беглец. Практически сразу мы его и увидели, по крайней мере, внешнее описание и отсутствие одежды полностью совпадали", - рассказывает сержант полиции Илья Коржовский.

"Когда мы начали приближаться к парню, он внезапно вскочил и бросился бежать. На наши слова не реагировал и действовал неадекватно. Поэтому мы еще более озаботились, чтобы сгоряча он не натворил беды себе или кому-то из прохожих", - добавляет старший сержант полиции Александр Трохачов.