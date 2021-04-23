В шаге от суицида: в Житомире спасли обнаженного парня, который сбежал из больницы

22 апреля в Житомире правоохранители мгновенно разыскали парня-беглеца из лечебного учреждения специального типа, тем самым спасли ему жизнь. За мгновение до того, как 18-летний юноша собирался прыгать с моста в реку, его остановили полицейские.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в областной полиции, около 13:00 по внутренним каналам коммуникации полиции прошло сообщение о побеге из лечебного учреждения пациента и вероятном направлении его движения. В этот момент полицейские охраны ехали на служебном автомобиле по ул. Жуйко и заметили беглеца.
"Так сложилось, что мы как раз находились в месте, где мог быть беглец. Практически сразу мы его и увидели, по крайней мере, внешнее описание и отсутствие одежды полностью совпадали", - рассказывает сержант полиции Илья Коржовский.
Правоохранители бросились к обнаженному парню, поскольку он уже стоял на перилах моста лицом к реке, тем самым демонстрируя намерение прыгнуть вниз или рискуя просто упасть.
"Когда мы начали приближаться к парню, он внезапно вскочил и бросился бежать. На наши слова не реагировал и действовал неадекватно. Поэтому мы еще более озаботились, чтобы сгоряча он не натворил беды себе или кому-то из прохожих", - добавляет старший сержант полиции Александр Трохачов.
Полицейские охраны все же догнали парня и попытались успокоить. Как выяснилось, 18-летний житель пгт Пулины проходит лечение в заведении специального типа.
Его родители, которые также приехали на место происшествия, вместе с полицейскими вернули парня в учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.