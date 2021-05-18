Очаровательная Ирина Билык 9 июня выступит в Житомире с новой шоу-программой

9 июня в Житомире состоится большой концерт очаровательной украинской певицы Ирины Билык. Многочисленные поклонники долго ждали встречи с любимой артисткой, и вот, она, наконец, состоится.
Зрителей ждет необычная и особая программа, ведь для этого тура много сделано впервые и эксклюзивно. Специально была подобрана совершенно новая команда музыкантов, состоящая из настоящих профи своего дела, под стать Королеве украинской поп-музыки. Изюминку придадут совершенно новые экзотические музыкальные инструменты, которые никогда до этого не были использованы в шоу Ирины Билык.
"Я решила праздновать свой двойной юбилей! Юбилей в моей жизни - 50 и 30 лет на сцене вместе с вами, мои дорогие. Это будет незабываемо! И это произойдет именно на сцене! Незабываемая программа, режиссером которой согласился стать фотохудожник, стилист, режиссер клипов и просто мой муж - Аслан Ахмадов. Зрители смогут увидеть и услышать свои любимые песни со всех моих альбомов я буду исполнять песни, которые давно не пела, песни, которые вы просили исполнить и мечтали услышать. Концертная программа будет отличаться от всего, что я делала в течение 30 лет своей творческой жизни! Жду всех на моих концертах в туре и вы знаете, что это событие будет незабываемым", - сказала Ирина Билык.
Концерт Ирины Билык состоится 9 июня в Житомире, в летнем театре "Ракушка".
Начало - в 19.00. Билеты можно приобрести на сайте karabas.com