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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 2 » 14:55:56

Один из районов Житомира 5 июля оставят без водоснабжения

Сегодня, 14:55:56 1747 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Один из районов Житомира 5 июля оставят без водоснабжения

 В понедельник, 5 июля, водоканал выключит водоснабжение на Полевой. Об этом предупреждает коммунальное предприятие.

Как сообщили в КП "Житомирводоканал", водоснабжение будет ограничено из-за перекладки аварийного трубопровода.
 

"Вниманию жителей Полевой! 5 июля бригада водоканала будут перекладывать аварийный участок трубопровода на ул. Рабочей, 2. В связи с проведением работ с 10:00 будет ограничено водоснабжение в микрорайон Полевая", - говорится в сообщении.


Водоснабжение обещают включить в этот же день после проведения работ.

"Обращаемся с просьбой к жителям указанного района сделать необходимый запас воды. Спасибо за понимание!" - отметили в водоканале.

Тэги: Ремонт, Житомир, полевая, водоканал
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