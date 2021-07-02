Один из районов Житомира 5 июля оставят без водоснабжения

В понедельник, 5 июля, водоканал выключит водоснабжение на Полевой. Об этом предупреждает коммунальное предприятие.
Как сообщили в КП "Житомирводоканал
", водоснабжение будет ограничено из-за перекладки аварийного трубопровода.
"Вниманию жителей Полевой! 5 июля бригада водоканала будут перекладывать аварийный участок трубопровода на ул. Рабочей, 2. В связи с проведением работ с 10:00 будет ограничено водоснабжение в микрорайон Полевая", - говорится в сообщении.
Водоснабжение обещают включить в этот же день после проведения работ.
"Обращаемся с просьбой к жителям указанного района сделать необходимый запас воды. Спасибо за понимание!"
- отметили в водоканале.