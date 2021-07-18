Житомир до конца июля накроет волна похолодания: нужно приготовиться к температурному перепаду

Дожди и грозы накрыли часть Житомирской области еще в субботу, 17 июля. Сегодня в воскресенье осадки еще будут продолжаться, и температура воздуха в некоторых районах опустится с 35 до 20 градусов ночью. К концу июля погода в Житомире будет оставаться нестабильной, и ожидается еще одна волна потепления и похолодания.
Дожди и грозы ожидаются в северных, центральных и западных областях Украины. Столбики термометров покажут до +28 ... + 31 градусов на Западе, до +31 ... + 31 в Киеве и центральных областях, до +32 ... +36 на Юге и Востоке. У жителей Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей в воскресенье будет сухо и без осадков.
В понедельник, 19 июля, осадки накроют почти всю страну, кроме восточных и южных областей. Циклон вызовет понижение температуры воздуха до +23 ... + 25 градусов на Западе и до +26 ... + 28 градусов в северных областях. В Житомире неделя начнется также с дождей, днем столбики термометров опустятся до +27 ... + 29 градусов. На Юге и Востоке, по-прежнему будет держаться жара до +33 ... + 35 градусов. Ветер западный, 5-10 м / с.
Синоптики прогнозируют, что температурный спад будет непродолжительным и уже после 23 июля осадки частично останутся в западных и восточных областях, а на остальной территории Украины будет сухо и жарко. С 30 июля снова ожидается кратковременное снижение температуры, но в начале августа обещает вернуться жара.