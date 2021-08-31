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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Август » 31 » 13:17:43

В Украине стартует налоговая амнистия: что, как и когда декларировать

Сегодня, 13:17:43 492 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине стартует налоговая амнистия: что, как и когда декларировать

 В Украине начинается однократное добровольное декларирование активов, которые были скрыты он налоговиков. Амнистия начинается 1 сентября и продлится один год. Обнародована подробная инструкция по подаче декларации.

Речь идет об активах в Украине и те, что расположены за ее пределами, с которых не были уплачены налоги и сборы вообще или частично, информирует Минфин.

Декларирование будет происходить путем подачи одноразовой (специальной) добровольного декларации в Государственную налоговую службу Украины через Электронный кабинет в разделе «Одноразовая (специальная) добровольная декларация».

На это государство дает один год — декларирование закончится 1 сентября 2022.
 

Кто может декларировать

 
  • физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица;
  • физические лица — нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые были плательщиками налогов.


Кто не может декларировать

 
  • малолетние и несовершеннолетние лица;
  • недееспособные или лица, дееспособность которых ограничена;
  • лица, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.


Объекты декларирования


Недвижимость
 
  • земельные участки;
  • объекты жилой недвижимости;
  • объекты нежилой недвижимости.

Движимое имущество
 
  • транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы;
  • другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и т. п.).

Валютные ценности
 
  • банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах;
  • национальная валюта (гривна)
  • иностранная валюта, кроме средств в наличной форме;
  • денежные требования (в том числе депозит (вклад), средства, одолженные третьим лицам по договору займа), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта в другого физического лица.

Другие объекты
 
  • доли (паи) в имуществе юридических лиц или в организациях без статуса юридического лица;
  • другие корпоративные права;
  • имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги, финансовые инструменты;
  • права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, связанные с правом собственности на ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц.


Что нельзя декларировать


Активы физического лица, нажитые криминальным путем.

Кроме уголовных преступлений связанных с:
 
  • уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • нарушениями в сфере валютного законодательства;
  • нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции.

Активы физического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство по таким активам по признакам уголовных преступлений.

Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольного декларации находятся в наличной форме.

Активы декларанта, учитываемых на счетах финансовых учреждений и расположенные на территории страны, признанной государством-агрессором по закону или имеют источники происхождения из такой страны.
 

Ставки сбора

 
  • Общая ставка — 5%
  • Зарубежные активы — 9%
  • Активы в виде ОВГЗ — 2,5%

В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% соответственно с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.
Тэги: налоги, декларирование
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