Ужасное ДТП на Житомирщине: пассажиры рассказали, как спасались из горящего автобуса. ВИДЕО

"Я когда упал, то почувствовал, что автобус виляет, - говорит Андрей. - А потом уже понял, что ударился головой и разбил губу. Стало ясно, что мы попали в аварию. Я бросился к жене. Двери были заблокированы, поэтому мы взялись разбивать стекло. Пытались разбить его ногами, но оно не поддавалось. В темноте и в дыму мы все же нашли тот молоток, который был прикреплен на окне, и разбили одно из окон, через которое все выходили. И когда последний человек выскочил, огонь уже разошелся".

"Меня прижало сидением к полу, но надо было как-то выползать. У нас четыре чемодана были - все сгорело. Работали, чтобы хоть что-то домой привезти, но вот как оно вышло. Потеряли все. Но хорошо, что хоть паспорт есть. А все остальные документы были в чемоданах", - говорит Инна.

"Перелом ноги, травма головы, порезы, руку шили, - говорит Дмитрий. - Я задремал на третьем по счету сиденье от водителей. Проснулся - автобус горит. От автобуса отползал на коленях со сломанной ногой. А потом автобус взорвался".

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"Сейчас их состояние стабильное, - рассказал директор больницы Павел Гуменюк. - Двое пострадавших отказались от лечения и поехали по месту жительства. Остальные - остаются лечиться у нас в состоянии средней тяжести. У них переломы, ссадины, сотрясения".

"Доставили женщину и двух мужчин, - говорит врач Сергей Коршун. - Двух пострадавших с ушибами отпустили на амбулаторное лечение. Мужчина с переломами конечностей госпитализирован в травматологию для дальнейшего лечения. Утром его состояние было ближе к удовлетворительному".