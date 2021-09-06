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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 6 » 11:35:40

Ужасное ДТП на Житомирщине: пассажиры рассказали, как спасались из горящего автобуса. ВИДЕО

Сегодня, 11:35:55 616 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ужасное ДТП на Житомирщине: пассажиры рассказали, как спасались из горящего автобуса. ВИДЕО

 В Житомирской области 4 сентября водитель автобуса Neoplan, который ехал из Польши в Мариуполь столкнулся с автовозом, который двигался впереди него. В результате ДТП погиб один человек - это второй водитель автобуса, который в момент аварии отдыхал. После столкновения автобус загорелся.

Пассажиры автобуса в комментарии "Суспільне Житомир" рассказали, как спасались из пожара.

Андрей Лымар с женой Инной ехал на автобусе из Польши домой на Николаевщину. По словам мужчины, в момент аварии они спали. После столкновения Андрей и несколько других пассажиров помогали остальным людям выйти из автобуса, который уже горел.
 

"Я когда упал, то почувствовал, что автобус виляет, - говорит Андрей. - А потом уже понял, что ударился головой и разбил губу. Стало ясно, что мы попали в аварию. Я бросился к жене. Двери были заблокированы, поэтому мы взялись разбивать стекло. Пытались разбить его ногами, но оно не поддавалось. В темноте и в дыму мы все же нашли тот молоток, который был прикреплен на окне, и разбили одно из окон, через которое все выходили. И когда последний человек выскочил, огонь уже разошелся".

 

Жена Андрея Инна, которая сейчас находится в больнице, рассказывает, что все вещи пассажиров, ехавших этим автобусом, сгорели.
 

"Меня прижало сидением к полу, но надо было как-то выползать. У нас четыре чемодана были - все сгорело. Работали, чтобы хоть что-то домой привезти, но вот как оно вышло. Потеряли все. Но хорошо, что хоть паспорт есть. А все остальные документы были в чемоданах", - говорит Инна.


Дмитрий Тройлян ехал из Польши домой в Хмельницкую область. В аварии он пострадал больше всего. Ситуация осложнялась еще и тем, что мужчина болеет гемофилией.
 

"Перелом ноги, травма головы, порезы, руку шили, - говорит Дмитрий. - Я задремал на третьем по счету сиденье от водителей. Проснулся - автобус горит. От автобуса отползал на коленях со сломанной ногой. А потом автобус взорвался".


Фото: Суспільне

После аварии в больницу в поселок Пулины госпитализировали шесть человек.
 

"Сейчас их состояние стабильное, - рассказал директор больницы Павел Гуменюк. - Двое пострадавших отказались от лечения и поехали по месту жительства. Остальные - остаются лечиться у нас в состоянии средней тяжести. У них переломы, ссадины, сотрясения".


Еще трех пассажиров автобуса госпитализировали в Житомирскую городскую больницу №2.
 

"Доставили женщину и двух мужчин, - говорит врач Сергей Коршун. - Двух пострадавших с ушибами отпустили на амбулаторное лечение. Мужчина с переломами конечностей госпитализирован в травматологию для дальнейшего лечения. Утром его состояние было ближе к удовлетворительному".


Полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП.
 
Тэги: дтп, автобус, пожар
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