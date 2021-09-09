Поверил мошеннику: житель Житомирского района лишился 150 тысяч, покупая автомобиль

"Натолкнувшись на необходимое объявления, связался с потенциальным продавцом и договорился о покупке, заплатив за нее заранее более 155 000 гривен. Впрочем, через некоторое время продавец уже не выходил на связь, а его объявление было неактивно", - отметили полицейские.