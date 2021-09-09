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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 9 » 12:29:40

Поверил мошеннику: житель Житомирского района лишился 150 тысяч, покупая автомобиль

Сегодня, 12:29:40 481 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поверил мошеннику: житель Житомирского района лишился 150 тысяч, покупая автомобиль

 От рук интернет-мошенников пострадал 54-летний житель Житомирского района. Мужчина решил приобрести автомобиль через интернет и потерял кругленькую сумму - более 150 тыс. грн. Об этом сообщает полиция Житомирщины.

7 сентября в полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что неделю назад пытался приобрести через Интернет-сайт автомобиль.
 

"Натолкнувшись на необходимое объявления, связался с потенциальным продавцом и договорился о покупке, заплатив за нее заранее более 155 000 гривен. Впрочем, через некоторое время продавец уже не выходил на связь, а его объявление было неактивно", - отметили полицейские.


Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ст. 190 (мошенничество) УК Украины полицейские устанавливают лиц, причастных к указанным злодеяниям.

Вместе с тем правоохранители призывают граждан быть осмотрительными в финансовых вопросах.

Напомним, мошенники в телефонном разговоре представляются работниками банка, выманивают конфиденциальную информацию и воруют деньги у житомирян.
Тэги: мошенник, Автомобиль, предоплата
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