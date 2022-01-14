«УДАР Віталія Кличка» вимагає від влади припинити політичні переслідування – мера Чернігова Атрошенка, - Палатний

«УДАР Віталія Кличка» вважає неприпустимим політичний тиск влади за допомогою силовиків і захищатиме від нього представника своєї команди Атрошенка. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник виконкому партії «УДАР» Артур Палатний.

«Представник команди «УДАРу» Атрошенко отримав від чиновників ОПУ пряму пропозицію відмовитися від співпраці з «УДАРом» та не висувати представника своєї команди на у 206 окрузі. В обмін на це Банкова пообіцяла припинити політичний тиск із залученням силових органів. Після відмови Атрошенка йти на шантаж, проти нього розпочалася брудна кампанія, яка має на меті дискредитувати політичного опонента та виключити його з політичної боротьби. Це та ж брудні прийоми, які застосовують проти лідера партії «УДАР» Кличка. Використовуючи методи минулих епох, влада демонструє свою слабкість. «УДАР Віталія Кличка» вважає дії влади проявом політичних репресій та наступом на місцеве самоврядування, свободу і демократію», - написав Палатний.

Він наголосив на тому, що партія «УДАР» захищатиме представників своєї команди.

«Партія принагідно нагадує Офісу Президента про 2014 рік, коли ми разом з українським суспільством захищали демократію на Майдані. Захищали, в тому числі, і від таких дій, як політичні репресії, переслідування, обшуки з боку силовиків тощо. Як і тоді, «УДАР Віталія Кличка» буде захищати представників своєї команди від політичного переслідування, буде захищати демократію від проявів авторитаризму та узурпації влади», - підсумував Палатний.



Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»