19 декабря, по случаю Дня Святого Николая, для маленьких житомирян устроили спектакль "Миссия - исполнение желаний". Сказочное представление для самых маленьких зрителей представили артисты Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера.
"Специально для малышей устроили настоящую новогоднюю музыкально-развлекательную феерию. Дети не скрывали радости от того, что имели возможность наблюдать за приключениями сказочных героев"
, - говорят в городском совете.
На праздник пригласили детей льготных категорий: детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с инвалидностью.
Также 20, 21, 23, 24, 26 и 27 декабря в городском культурно-спортивном центре состоятся развлекательные программы "Новогодний калейдоскоп", куда планируется пригласить более 600 детей указанных категорий.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ученики 1-4 классов житомирских школ получат от горсовета сладкие новогодние подарки
.
ФОТО: Житомирский горсовет
В Житомире для деток устроили праздничное представление. ФОТО