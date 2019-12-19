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2019 » Декабрь » 1917:40:41

В Житомире для деток устроили праздничное представление. ФОТО

Сегодня, 17:40:41 408 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире для деток устроили праздничное представление. ФОТО

 19 декабря, по случаю Дня Святого Николая, для маленьких житомирян устроили спектакль "Миссия - исполнение желаний". Сказочное представление для самых маленьких зрителей представили артисты Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера.

"Специально для малышей устроили настоящую новогоднюю музыкально-развлекательную феерию. Дети не скрывали радости от того, что имели возможность наблюдать за приключениями сказочных героев", - говорят в городском совете.

На праздник пригласили детей льготных категорий: детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с инвалидностью.

Также 20, 21, 23, 24, 26 и 27 декабря в городском культурно-спортивном центре состоятся развлекательные программы "Новогодний калейдоскоп", куда планируется пригласить более 600 детей указанных категорий.

Как сообщал "Журнал Житомира", ученики 1-4 классов житомирских школ получат от горсовета сладкие новогодние подарки.

















ФОТО: Житомирский горсовет
Тэги: Житомир, представление, дети, праздник
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