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Житомирский драмтеатр покажет премьеру сказки-фэнтези «Фантастическая Мэри»

Сегодня, 08:31:14 105 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский драмтеатр покажет премьеру сказки-фэнтези «Фантастическая Мэри»

 Житомирский академический музыкально-драматический театр имени Кочерги в четверг, 26 декабря, покажет премьеру спектакля "Фантастическая Мэри". Режиссером и автором сценария спектакля является Петр Авраменко.

К постановке приобщился весь актерский состав театра, передает Укринформ.
 

"Фантастическая Мэри" - это сказка-фэнтези для детей школьного возраста. Но благодаря ей многому научиться смогут и взрослые. За основу сценария взята известная история про семью, которая ищет няню, и на этот сюжет написана совершенно новая версия. В спектакле Мэри Поппинс не является стандартным персонажем, ведь она связана с космосом”, - рассказал Авраменко.


По его словам, сказка повествует о семье, в которой есть непонимание между поколениями. Дети не понимают, почему родители постоянно на работе и не уделяют им достаточно времени, а взрослые забыли, как сами были маленькими. Поэтому семью спасет Мэри Поппинс, которая выступает олицетворением вселенской мудрости.

Кроме того, сказка затрагивает и отношения между детьми. По сюжету они попадут в Страну разбитых сердец и там поймут, что такое злость, зависть, ненависть.

"Сказка-фэнтези также ориентирована на то, чтобы познакомить детей с планетами Солнечной системы. На сцене будут появляться и планеты, и космический корабль. Таким образом, зрители смогут еще и немного поучиться", - заметил Авраменко.

ФОТО: Укринформ
Тэги: театр, дети, Житомир, Спектакль
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