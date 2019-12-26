Житомирский драмтеатр покажет премьеру сказки-фэнтези «Фантастическая Мэри»

Житомирский академический музыкально-драматический театр имени Кочерги в четверг, 26 декабря, покажет премьеру спектакля "Фантастическая Мэри". Режиссером и автором сценария спектакля является Петр Авраменко.
К постановке приобщился весь актерский состав театра, передает Укринформ
.
"Фантастическая Мэри" - это сказка-фэнтези для детей школьного возраста. Но благодаря ей многому научиться смогут и взрослые. За основу сценария взята известная история про семью, которая ищет няню, и на этот сюжет написана совершенно новая версия. В спектакле Мэри Поппинс не является стандартным персонажем, ведь она связана с космосом”, - рассказал Авраменко.
По его словам, сказка повествует о семье, в которой есть непонимание между поколениями. Дети не понимают, почему родители постоянно на работе и не уделяют им достаточно времени, а взрослые забыли, как сами были маленькими. Поэтому семью спасет Мэри Поппинс, которая выступает олицетворением вселенской мудрости.
Кроме того, сказка затрагивает и отношения между детьми. По сюжету они попадут в Страну разбитых сердец и там поймут, что такое злость, зависть, ненависть.
"Сказка-фэнтези также ориентирована на то, чтобы познакомить детей с планетами Солнечной системы. На сцене будут появляться и планеты, и космический корабль. Таким образом, зрители смогут еще и немного поучиться"
, - заметил Авраменко.
ФОТО: Укринформ