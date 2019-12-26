Житомирский драмтеатр покажет премьеру сказки-фэнтези «Фантастическая Мэри»

"Фантастическая Мэри" - это сказка-фэнтези для детей школьного возраста. Но благодаря ей многому научиться смогут и взрослые. За основу сценария взята известная история про семью, которая ищет няню, и на этот сюжет написана совершенно новая версия. В спектакле Мэри Поппинс не является стандартным персонажем, ведь она связана с космосом”, - рассказал Авраменко.