Из-за аномально теплой зимы под Житомиром проснулись медведи

В селе Березовка Житомирской области в приюте "Белая скала" проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Проснулись 6 и 10-летние медведи, а также 4-летняя медведица, передает "Укринформ
".
"Трое медведей из нашего приюта, которые с ноября спали, сегодня впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке"
, - говорит Александр Леонов, который заведует хозяйством в приюте.
По его словам, медведям не спится из-за аномально теплой погоды зимой. Следовательно, им нужна сейчас еда. Медведей надо кормить овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.
Всего в приюте сейчас находится 4 медведей. Со всех не залегала в спячку только медведица Чада
. Как пояснил Леонов, это может быть связано с возрастом, ведь животному 20 лет.
По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, 15 января по состоянию на 13.00 температура воздуха в Житомире составляла 5 градусов тепла.
Напомним, медвежий приют "Белая скала" находится под Житомиром в селе Березовка. Он был открыт в 2012 году. За мишками хорошо ухаживают и кормят, при желании можно помочь им финансово, вход на территорию бесплатный. Как живут в приюте косолапые можно увидеть в фоторепортаже
от "Журнала Житомира
".