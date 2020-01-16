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2020 » Январь » 1608:11:45

Из-за аномально теплой зимы под Житомиром проснулись медведи

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Из-за аномально теплой зимы под Житомиром проснулись медведи

 В селе Березовка Житомирской области в приюте "Белая скала" проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Проснулись 6 и 10-летние медведи, а также 4-летняя медведица, передает "Укринформ".

"Трое медведей из нашего приюта, которые с ноября спали, сегодня впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке", - говорит Александр Леонов, который заведует хозяйством в приюте.

По его словам, медведям не спится из-за аномально теплой погоды зимой. Следовательно, им нужна сейчас еда. Медведей надо кормить овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.

Всего в приюте сейчас находится 4 медведей. Со всех не залегала в спячку только медведица Чада. Как пояснил Леонов, это может быть связано с возрастом, ведь животному 20 лет.

По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, 15 января по состоянию на 13.00 температура воздуха в Житомире составляла 5 градусов тепла.

Напомним, медвежий приют "Белая скала" находится под Житомиром в селе Березовка. Он был открыт в 2012 году. За мишками хорошо ухаживают и кормят, при желании можно помочь им финансово, вход на территорию бесплатный. Как живут в приюте косолапые можно увидеть в фоторепортаже от "Журнала Житомира".
Тэги: спячка, медведи, зима, животное
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