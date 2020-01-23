Население Украины составляет 37,3 млн человек – данные электронной переписи

Население Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 млн 289 тыс. человек. Такие данные обнародовал министр Кабмина Дмитрий Дубилет
. Электронная перепись проводилась в течение 3-х месяцев. Для оценки численности населения Украины чиновники использовали три метода.
По словам Дубилета, отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Согласно данным, 10% населения Украины живет в столице - 3,7 млн человек.
В Житомирской области насчитали 1 млн 62 тыс. человек, из них: 494,2 тыс. мужчин и 568,4 тыс. женщин.
Если сравнивать данные электронной переписи с письменной, которая проводилась в 2001 году, то население Житомирщины уменьшилось на 326 тыс. человек, или на 23,4%.
Огромный успех незаможности и майданов.
Главное больше флагов, гимнов и песнопений.
И ненависти к тем кто смеет говорить правду.
И причем тут флаги гимны и ненависть я не понял?!?! :(
P.S. Стоимость новой переписи примерно 2,3 мил гривен как вы думаете она произойдет???
https://tinyurl.com/wrchkw2
походу карточки приматбанка считали
Дрібний бізнес давлять через новації щодо ФОПів (обрізання спрощенки, впровадження податковї звітності, РРО тощо) чим видавлюють працездатних людей з країни.
https://youtu.be/9JXP0JxOBpk?t=1115
Про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал теж не згадують.
А тим часом з країни масово виїжджає молодь і працездатне населення.
І далеко не факт, що всі з них потім повернуться, а не залишаться в новій країні і не перевезуть туди сім'ї.
И побольше толлерантности к тем кто смеет говорить правду. И тогда ваши дети будут жить в Канаде и на Пр.Мира будет чистота и порядок!