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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 23 » 12:04:42

Население Украины составляет 37,3 млн человек – данные электронной переписи

Сегодня, 12:33:42 796 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Население Украины составляет 37,3 млн человек – данные электронной переписи

 Население Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 млн 289 тыс. человек. Такие данные обнародовал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Электронная перепись проводилась в течение 3-х месяцев. Для оценки численности населения Украины чиновники использовали три метода.

По словам Дубилета, отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Согласно данным, 10% населения Украины живет в столице - 3,7 млн человек.

В Житомирской области насчитали 1 млн 62 тыс. человек, из них: 494,2 тыс. мужчин и 568,4 тыс. женщин.

Если сравнивать данные электронной переписи с письменной, которая проводилась в 2001 году, то население Житомирщины уменьшилось на 326 тыс. человек, или на 23,4%.





Тэги: статистика, перепись, население, украина
Комментариев: 9
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 13:18:37, Сегодня
-1

Минус 15 миллионов за 28 с половиной лет.
Огромный успех незаможности и майданов.
Главное больше флагов, гимнов и песнопений.
И ненависти к тем кто смеет говорить правду.
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 13:28:56, Сегодня
+1

И будет народ миллионами бежать из Украины до тех пор, пока правда будет вызывать у стада лишь желание поставить минус.
Stiven30
3 Дмитрий (Stiven30)   • 13:31:38, Сегодня
0

Численность население Украины — просто статистика и ничего лишнего

И причем тут флаги гимны и ненависть я не понял?!?! :(

P.S. Стоимость новой переписи примерно 2,3 мил гривен как вы думаете она произойдет???
Provocateur
8 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:30:53, Сегодня
0

Не звертайте увагу, це людина з доволі тяжким психічним недугом. Здорова частина її особистості в такий екстравагантний спосіб волає про допомогу. (Спровокувати грубу перепалку в коментарях, забити "стрілу" десь на вулиці, хтось викличе поліцію, поліція виявить, що опаньки, а він-то не зовсім дієздатний, і нарешті здасть його фахівцям у білих халатах.)
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 13:45:08, Сегодня
0

Хорошу статтю вчора читав, що у нас зменшення кількості населення фіксують по зменшенню споживання продуктів в натуральних величинах
https://tinyurl.com/wrchkw2
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:46:17, Сегодня
0

электронная перепись.......
походу карточки приматбанка считали
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 13:53:13, Сегодня
0

І збільшення населення не передбачається: смертність перевищує народжуваність майже вдвічі.
Дрібний бізнес давлять через новації щодо ФОПів (обрізання спрощенки, впровадження податковї звітності, РРО тощо) чим видавлюють працездатних людей з країни.
https://youtu.be/9JXP0JxOBpk?t=1115
Про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал теж не згадують.
А тим часом з країни масово виїжджає молодь і працездатне населення.
І далеко не факт, що всі з них потім повернуться, а не залишаться в новій країні і не перевезуть туди сім'ї.
Gerhadriger
7 Dark (Gerhadriger)   • 14:19:44, Сегодня
+1

Главное меньше флагов, гимнов и песнопений.
И побольше толлерантности к тем кто смеет говорить правду. И тогда ваши дети будут жить в Канаде и на Пр.Мира будет чистота и порядок!
Provocateur
9 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:46:58, Сегодня
0

Зате всі соціально-економічні показники, які рахуються на душу населення (ВВП, дохід тощо), миттєво зростають на 13% відносно попередніх оцінок. =)) Що одразу переводить Україну в середньому на 10 позицій вгору у відповідних міжнародних рейтингах.
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