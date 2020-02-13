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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 13 » 11:12:36

Чиновник житомирской налоговой подрабатывал за счет выдачи незаконных разрешений АЗС

Сегодня, 11:44:36 1045 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чиновник житомирской налоговой подрабатывал за счет выдачи незаконных разрешений АЗС

 Начальник управления Государственной налоговой службы в Житомирской области подпольно выдавал АЗС разрешения на продажу топлива. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

"По версии следствия, чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам общества и государства, организовал противоправный механизм выдачи разрешений на продажу топлива местным предпринимателям. Установлено, что в течение июня-августа 2019 года, нарушая требования действующего законодательства, несмотря на отсутствие у предпринимателей необходимых документов, подозреваемым было выдано 77 незаконных разрешений для автозаправочных станций в области", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в результате противоправных действий налоговика местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн.

Сейчас начальнику управления по контролю за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Житомирской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности", - добавляют в прокуратуре.
Тэги: налоговая, Житомир, АЗС
Комментариев: 1
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 14:25:52, Сегодня
0

ай молодці!!!
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