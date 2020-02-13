Начальник управления Государственной налоговой службы в Житомирской области подпольно выдавал АЗС разрешения на продажу топлива. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.
"По версии следствия, чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам общества и государства, организовал противоправный механизм выдачи разрешений на продажу топлива местным предпринимателям. Установлено, что в течение июня-августа 2019 года, нарушая требования действующего законодательства, несмотря на отсутствие у предпринимателей необходимых документов, подозреваемым было выдано 77 незаконных разрешений для автозаправочных станций в области"
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По информации прокуратуры, в результате противоправных действий налоговика местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн.
Сейчас начальнику управления по контролю за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Житомирской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.
"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности"
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Чиновник житомирской налоговой подрабатывал за счет выдачи незаконных разрешений АЗС