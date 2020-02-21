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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 21 » 13:58:06

Бунечко рассказал, почему главный стадион области не включили в «Большое строительство»

Сегодня, 14:11:06 667 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бунечко рассказал, почему главный стадион области не включили в «Большое строительство»

 В марте в Житомирской области стартует правительственная программа "Большое строительство". Однако, реконструкцию житомирского стадиона "Полесье" не включили в программу.

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в комментарии сайту "Перший Житомирський" объяснил, что проект больше не будет финансироваться из средств ГФРР. Если будет финансирование, завершить стадион планируют в этом году.
 

"5 марта будет проходить у нас сессия, где мы будем перераспределять средства. У нас на самом деле, к сожалению, уже исчерпаны возможности использования средств ГФРР на строительство этого стадиона и у нас нет абсолютной уверенности в том, что эти средства будут распределены. У меня есть мое субъективное (мнение) и я буду на том настаивать, чтобы депутаты проголосовали, чтобы выделить порядка 15 млн. И я уверен, что депутаты проголосуют. Я уверен пока не как должностное лицо, а как человек, который будет на том настаивать, аргументировать.

И в случае выделения этих дополнительных 15 млн, я могу сказать, что стадион будет введен в этом году. Первая очередь, мы сейчас говорим о первой очереди.

В программу "Большое строительство" подавали те объекты, в которых мы 100-% уверены, которые будут введены в этом году. Существует угроза, что если средства (на стадион, - ред.) будут не перераспределены, то у нас могут возникнуть сложности по финансированию этого стадиона.

Более того, когда я защищал программу "Большое строительство" перед премьер-министром, в примечаниях были объекты, на которые у нас не хватает финансирования, но мы видим их в приоритетах. У меня было два объекта, один из которых - стадион "Полесье".

Я обратился также к премьер-министру с просьбой выделить дополнительно 15 млн. Мы имеем сейчас две ситуации: я очень рассчитываю, что эти средства нам выделит, возможно, правительство. Тогда мы сможем средства, которые просим у совета, использовать на другие проекты", - рассказал Бунечко.


Если же средств из государственного или областного бюджета не выделят, Бунечко заверил, что имеет свою дорожную карту: "Сниму шапку и пойду - знаю уже, куда ходить за дополнительными средствами".

Напомним, Виталий Бунечко после назначения на должность председателя Житомирской областной государственной администрации продолжил традицию четырех своих предшественников и пообещал достроить стадион "Полесье".
Тэги: стадион полесье, Бунечко, реконструкция, Житомир
Комментариев: 6
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:18:49, Сегодня [Материал]
-2

НедоПолесье разогнать.
Деньги со строительства недостадиона отдать на медицину.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:21:14, Сегодня [Материал]
-1

Недостадион-шикарный способ безнаказанно красть бабло десятилетиями
current_user
3 Current User (current_user)   • 14:27:49, Сегодня [Материал]
+4

Це вже "патрачєно" буде понад 200 млн грн?!
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 17:43:08, Сегодня [Материал]
0

220 лямов - это копейки
один поезд "Ивано-Франковск - Николаев" принёс за прошлый год убытков на 209 млн гривен
DomA
4 Владимир (DomA)   • 14:54:18, Сегодня [Материал]
0

Що за перша черга будівництва??? Буде ще і дуга???
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:44:21, Сегодня [Материал]
0

Різниця між долею "Полісся" та "Спартака" якби тонко натякає, що можна працювати заради процесу, а можна - заради результату.)))
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