Бунечко рассказал, почему главный стадион области не включили в «Большое строительство»

"5 марта будет проходить у нас сессия, где мы будем перераспределять средства. У нас на самом деле, к сожалению, уже исчерпаны возможности использования средств ГФРР на строительство этого стадиона и у нас нет абсолютной уверенности в том, что эти средства будут распределены. У меня есть мое субъективное (мнение) и я буду на том настаивать, чтобы депутаты проголосовали, чтобы выделить порядка 15 млн. И я уверен, что депутаты проголосуют. Я уверен пока не как должностное лицо, а как человек, который будет на том настаивать, аргументировать.



И в случае выделения этих дополнительных 15 млн, я могу сказать, что стадион будет введен в этом году. Первая очередь, мы сейчас говорим о первой очереди.



В программу "Большое строительство" подавали те объекты, в которых мы 100-% уверены, которые будут введены в этом году. Существует угроза, что если средства (на стадион, - ред.) будут не перераспределены, то у нас могут возникнуть сложности по финансированию этого стадиона.



Более того, когда я защищал программу "Большое строительство" перед премьер-министром, в примечаниях были объекты, на которые у нас не хватает финансирования, но мы видим их в приоритетах. У меня было два объекта, один из которых - стадион "Полесье".



Я обратился также к премьер-министру с просьбой выделить дополнительно 15 млн. Мы имеем сейчас две ситуации: я очень рассчитываю, что эти средства нам выделит, возможно, правительство. Тогда мы сможем средства, которые просим у совета, использовать на другие проекты", - рассказал Бунечко.