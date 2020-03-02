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В Житомире вскоре начнут строить современную станцию очистки воды

Сегодня, 17:31:10 357 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире вскоре начнут строить современную станцию очистки воды

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" получило разрешение на строительство современной станции очистки воды. Об этом заявил директор предприятия Андрей Никитин.

По его словам, строительные работы должны начаться уже в этом месяце.
 

"Есть приятная новость! Мы получили разрешение на строительство станции очистки воды (разрешение №ІУ 113200581527). Уже в этом месяце мы начинаем работы на площадке. Вскоре Житомир получит лучшие очистные сооружения воды в Украине", - написал в соцсети директор КП.


Напомним, чтобы избавиться от всех неприятных запахов и привкусов в воде, директор водоканала предложил установить фильтры с активированным углем.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире продолжаются работы по обновлению и реконструкции канализационной системы.
Тэги: строительство, вода, Житомир, водоканал
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