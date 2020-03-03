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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 3 » 17:54:14

В Житомире полностью перекроют улицу Кооперативную: будут класть новый асфальт

Сегодня, 17:54:14 559 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полностью перекроют улицу Кооперативную: будут класть новый асфальт

 В Житомире с 5-го марта полностью перекроют движение транспорта по улице Кооперативной. Причина перекрытия - капремонт дорожного покрытия. Об этом предупреждает Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.

"В связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Кооперативной, 05 марта до завершения работ будет осуществлено полное перекрытие движения транспорта по указанной улице", - говорится в сообщении.

Ремонт проведет ЧП "Автомагистраль", стоимость работ - 8,4 млн гривен.

Как сообщал "Журнал Житомира", из-за ремонтных работ на водопроводе с 27 февраля изменилась схема движения общественного транспорта в микрорайон Хмельники (Маликова). Кроме того, из-за ремонта газопровода частично перекрыли улицу Трояновскую.
Тэги: ремонт дорог, Житомир, перекрытие улицы
Комментариев: 2
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 18:10:25, Сегодня [Материал]
0

5ого марта как раз обещают дождь на весь день
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 19:03:29, Сегодня [Материал]
0

Ну и отлично. Как раз благоприятные условия для укрукладчиков. Они уже давно освоили технологию укладки асфальта в лужи.
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