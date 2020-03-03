В Житомире полностью перекроют улицу Кооперативную: будут класть новый асфальт

В Житомире с 5-го марта полностью перекроют движение транспорта по улице Кооперативной. Причина перекрытия - капремонт дорожного покрытия. Об этом предупреждает Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.
"В связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Кооперативной, 05 марта до завершения работ будет осуществлено полное перекрытие движения транспорта по указанной улице"
, - говорится в сообщении.
Ремонт проведет ЧП "Автомагистраль", стоимость работ - 8,4 млн гривен.
Как сообщал "Журнал Житомира
", из-за ремонтных работ на водопроводе с 27 февраля изменилась схема движения общественного транспорта
в микрорайон Хмельники (Маликова). Кроме того, из-за ремонта газопровода частично перекрыли улицу Трояновскую
.