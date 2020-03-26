В городе Овруч Житомирской области судили мать шестиклассника, который справлял нужду на подоконник, требовал деньги у других детей и вел себя неприлично с девушками.
Об этом сообщается в постановлении
Овручского районного суда, передает NewsOne
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По предварительным данным, 12 декабря 2019 года ученик шестого класса Бигунской школы совершил естественные потребности на подоконник. А также, парень не дает провести уроки учителям, выполнял непристойные действия касательно девочек и требовал деньги у детей.
Директор школы и классный руководитель заявили, что у мальчика были проблемы с поведением еще с младших классов. Мать на замечания не реагировала, бранилась, оскорбляла и угрожала учителям.
В результате суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.184 КУоАП, и применил к ней административное взыскание в виде предупреждения.
Справлял нужду на подоконник: на Житомирщине судили женщину за неадекватное поведение сына в школе