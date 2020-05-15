ДТП на трассе Житомир-Киев произошли из-за сильного задымления - Укравтодор

Сегодня утром, 15 мая, на границе Житомирской и Киевской области в селе Небелица, через которое проходит автодорога М-06 Киев-Чоп, произошла череда ДТП с участием более 10 автомобилей
.
Как сообщает Укравтодор
, причиной возникновения ДТП стала плохая видимость из-за сжигания травы в окрестностях.
"Украинская поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан", – информирует Укравтодор.
В дорожном ведомстве уточнили, что всего произошло 5 аварий. Два ДТП - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные 3 - без пострадавших.
Из-за дорожно-транспортных происшествий движение на трассе временно затруднено.
Если плохая видимость, то куда гнать?
А поджигателей травы, по любому, нужно вылавливать и наказывать.