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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 15 » 12:27:17

ДТП на трассе Житомир-Киев произошли из-за сильного задымления - Укравтодор

Сегодня, 12:51:17 795 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на трассе Житомир-Киев произошли из-за сильного задымления - Укравтодор

 Сегодня утром, 15 мая, на границе Житомирской и Киевской области в селе Небелица, через которое проходит автодорога М-06 Киев-Чоп, произошла череда ДТП с участием более 10 автомобилей.

Как сообщает Укравтодор, причиной возникновения ДТП стала плохая видимость из-за сжигания травы в окрестностях.
 

"Украинская поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан", – информирует Укравтодор.


В дорожном ведомстве уточнили, что всего произошло 5 аварий. Два ДТП - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные 3 - без пострадавших. 

Из-за дорожно-транспортных происшествий движение на трассе временно затруднено.
Тэги: Житомир-Киев, дтп
Комментариев: 1
Житич
1 Василий (Житич)   • 13:19:29, Сегодня [Материал]
+2

Аварии произошли не из за сильного задымления, а из за несоблюдения правил дорожного движения, которые гласят, что водитель для езды обязан выбирать такую скорость, чтоб согласно видимости, состояния дороги и т.д. он мог гарантировать безопасность движения.
Если плохая видимость, то куда гнать?
А поджигателей травы, по любому, нужно вылавливать и наказывать.
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