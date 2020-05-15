Житомир занял третье место в рейтинге возможностей городов Украины. Такие данные были обнародованы по итогам "Шестого всеукраинского муниципального опроса".
В категории "Индекс удовлетворенности возможностями города", который выражает среднее значение уровня возможностей в 9 сферах вместе взятых, Житомир занял III место.
Самые высокие показатели города по следующим показателям:
возможность включаться в процесс формирования решений в городе;
возможность самореализовываться (делать то, что любишь);
заниматься предпринимательской деятельностью;
получать достаточно денег за свою работу;
получать качественное образование различных специальностей и уровней;
свободно реализовать свои духовные потребности.
Опрос проводился с 25 января по 17 февраля 2020 года Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института в 24 областных центрах Украины на основе выборки, включавшей 19 200 респондентов.
Фото Андрея Морозова
Горожане уверены, что Житомир – город возможностей: результаты опроса