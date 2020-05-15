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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 15 » 17:47:57

Горожане уверены, что Житомир – город возможностей: результаты опроса

Вчера, 17:33:57 510 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горожане уверены, что Житомир – город возможностей: результаты опроса

 Житомир занял третье место в рейтинге возможностей городов Украины. Такие данные были обнародованы по итогам "Шестого всеукраинского муниципального опроса".

В категории "Индекс удовлетворенности возможностями города", который выражает среднее значение уровня возможностей в 9 сферах вместе взятых, Житомир занял III место.

Самые высокие показатели города по следующим показателям:
 
  • возможность включаться в процесс формирования решений в городе;
  • возможность самореализовываться (делать то, что любишь);
  • заниматься предпринимательской деятельностью;
  • получать достаточно денег за свою работу;
  • получать качественное образование различных специальностей и уровней;
  • свободно реализовать свои духовные потребности.

Опрос проводился с 25 января по 17 февраля 2020 года Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института в 24 областных центрах Украины на основе выборки, включавшей 19 200 респондентов.















Фото Андрея Морозова
Тэги: опрос, рейтинг, Житомир
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:38:02, Вчера [Материал]
+4

Так - в Житомирі можливо все :) Та я люблю це місто.
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