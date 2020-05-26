В Житомире 21-летний курсант 1001 раз сделал на перекладине подъем с переворотом. ВИДЕО

"Сделал 1001 подъем с переворотом за 3 часа 24 минуты, не слезая с турника. На 300 повороте почувствовал, что у меня начали открываться мозоли. Да, я смог установить рекорд, но не считаю, что это какое-то высокое достижение", - сказал Дмитрий Косатый, курсант 2 курса ЖВИ.

ФОТО: Суспільне

"Понимаете, он взялся за перекладину в одном положении и даже не двигался ни на миллиметр в сторону. Делал, делал и делал. Уже после 600-го, или 800-го раза то место, где он держался, было все в крови. Но он все равно не сдвигался, потому что такие требования. И он их выдержал, поэтому этот рекорд можно считать официальным", - отметил Василий Пронтенко.