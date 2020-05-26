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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Май » 26 » 16:08:23

В Житомире 21-летний курсант 1001 раз сделал на перекладине подъем с переворотом. ВИДЕО

Сегодня, 16:24:42 528 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире 21-летний курсант 1001 раз сделал на перекладине подъем с переворотом. ВИДЕО

 21-летний курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый установил рекорд института, выполнив упражнение "подъем с переворотом на перекладине" 1001 раз.

Установление рекорда заняло 3 часа 24 минуты, сообщает "Суспільне Житомир".
 

"Сделал 1001 подъем с переворотом за 3 часа 24 минуты, не слезая с турника. На 300 повороте почувствовал, что у меня начали открываться мозоли. Да, я смог установить рекорд, но не считаю, что это какое-то высокое достижение", - сказал Дмитрий Косатый, курсант 2 курса ЖВИ.


ФОТО: Суспільне

Тренер Дмитрия - доцент кафедры физического воспитания Житомирского военного института Василий Пронтенко говорит, что рекорд можно считать официальным.
 

"Понимаете, он взялся за перекладину в одном положении и даже не двигался ни на миллиметр в сторону. Делал, делал и делал. Уже после 600-го, или 800-го раза то место, где он держался, было все в крови. Но он все равно не сдвигался, потому что такие требования. И он их выдержал, поэтому этот рекорд можно считать официальным", - отметил Василий Пронтенко.




ФОТО: Суспільне

Курсант рассказал, что своим рекордом хотел прославить свой институт и Украину, а также мотивировать и вдохновить людей, доказав, что каждый человек способен достичь чего-то большего. До Дмитрия рекорд института в упражнении "подъем с переворотом на перекладине" составлял 115 раз.

Тренер парня говорит, что они с подопечным будут работать и дальше.

"Я лично вижу в нем потенциал на установление, как минимум, рекорда Украины, который, если я не ошибаюсь, установленный в 2007 году и составляет 1150 раз", - сказал доцент кафедры физвоспитания.

Дмитрий же настроен побить и рекорд мира, который сейчас составляет 1400 раз.
 
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Комментариев: 3
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 16:28:19, Сегодня [Материал]
+2

А я покакал сегодня. Держу вас в курсе, редакция!
Ответ: Мы заметили, прямо у нас в комментариях.
Покакаешь 1001 раз подряд сидя на перекладине - говори, и о тебе напишем.
CPTN
2 AntiHype (CPTN)   • 17:00:46, Сегодня [Материал]
0

Не того сорта медиа вы, что бы о моих достижениях писать. Вам в самый раз проплаченную херь от коммунистов постить.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 17:32:22, Сегодня [Материал]
-2

КРУТЬ!!! Молодец парень!!!
До рекорда капитана Дениса Залозного из Санкт-Петербурга осталось всего 399 раз!
https://www.youtube.com/watch?v=6fnAoXzpkmA
Ну так Залозный же целый капитан, а Дмитрий Косатый еще только курсант - ВСЕ У ПАРНЯ ВПЕРЕДИ!
Держись, Россия!!!
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