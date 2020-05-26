В Житомире 21-летний курсант 1001 раз сделал на перекладине подъем с переворотом. ВИДЕО

"Сделал 1001 подъем с переворотом за 3 часа 24 минуты, не слезая с турника. На 300 повороте почувствовал, что у меня начали открываться мозоли. Да, я смог установить рекорд, но не считаю, что это какое-то высокое достижение", - сказал Дмитрий Косатый, курсант 2 курса ЖВИ.
ФОТО: Суспільне
Тренер Дмитрия - доцент кафедры физического воспитания Житомирского военного института Василий Пронтенко говорит, что рекорд можно считать официальным.
"Понимаете, он взялся за перекладину в одном положении и даже не двигался ни на миллиметр в сторону. Делал, делал и делал. Уже после 600-го, или 800-го раза то место, где он держался, было все в крови. Но он все равно не сдвигался, потому что такие требования. И он их выдержал, поэтому этот рекорд можно считать официальным", - отметил Василий Пронтенко.
ФОТО: Суспільне
Курсант рассказал, что своим рекордом хотел прославить свой институт и Украину, а также мотивировать и вдохновить людей, доказав, что каждый человек способен достичь чего-то большего. До Дмитрия рекорд института в упражнении "подъем с переворотом на перекладине" составлял 115 раз.
Тренер парня говорит, что они с подопечным будут работать и дальше.
"Я лично вижу в нем потенциал на установление, как минимум, рекорда Украины, который, если я не ошибаюсь, установленный в 2007 году и составляет 1150 раз", - сказал доцент кафедры физвоспитания.
Дмитрий же настроен побить и рекорд мира, который сейчас составляет 1400 раз.
Ответ: Мы заметили, прямо у нас в комментариях.
Покакаешь 1001 раз подряд сидя на перекладине - говори, и о тебе напишем.
До рекорда капитана Дениса Залозного из Санкт-Петербурга осталось всего 399 раз!
https://www.youtube.com/watch?v=6fnAoXzpkmA
Ну так Залозный же целый капитан, а Дмитрий Косатый еще только курсант - ВСЕ У ПАРНЯ ВПЕРЕДИ!
Держись, Россия!!!