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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 8 » 15:39:29

Mitsubishi столкнулся с «Ланосом»: погибли трое взрослых и ребенок. ФОТО

Вчера, 15:44:29 2340 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Mitsubishi столкнулся с «Ланосом»: погибли трое взрослых и ребенок. ФОТО

 В Овручском районе Житомирской области водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом", в результате чего погибли четыре человека. Об этом «Журналу Житомира» сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли трое взрослых и ребенок. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП Житомирской области и Овручского отделение полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Овруч-Словечно", вблизи с. Скребеличи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля Lanos, среди них - малолетний ребенок. Водитель Mitsubishi и еще одна 18-летняя пассажирка "Ланос" получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу", - подытожили в полиции.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.





Тэги: дтп, Овруч, Lanos, Mitsubishi
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